Parallelen zur US-Bankenkrise kaum übersehbar – Die grossen Bank Runs der Geschichte Bankzusammenbrüche sind keine Erfindung des 20. und des 21. Jahrhunderts. Es gab sie schon sehr viel früher. Susanne Toren

Hier der Bank Run auf Charles Ponzis Bank in Boston 1920. Bild: Bettmann Archive/Getty Images

Die US-Regionalbanken kommen nicht zur Ruhe: Kaum ein Tag vergeht, ohne dass eine weitere in Existenznot gerät. Letzte Woche erwischte es WestPac Bancorp und First Horizon. In der Vergangenheit waren Bankpleiten und Bank Runs häufig Auslöser von Krisen. Einige von ihnen sind in die Geschichte eingegangen.