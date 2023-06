An der letzten Sitzung vor der wohlverdienten Sommerpause hat der Bundesrat den Voranschlag für 2024 und den mittelfristigen Finanzplan für die Bundeskasse verabschiedet. Die einigermassen frohe Botschaft: Die Schuldenbremse in der Verfassung wird auch im kommenden Jahr eingehalten. Die besorgniserregende aber lautet: Danach wird die Herausforderung, den Bundeshaushalt ausgeglichen zu gestalten, keineswegs kleiner.

Mit einem Strauss von Bereinigungsmassnahmen hat die zuständige Departementsvorsteherin Karin Keller-Sutter das 2024 drohende strukturelle Defizit von 2 Mrd. Fr. getilgt. Es bleibt ein Überschüsschen von 5 Mio. Fr. – also null Spielraum.

«Es wäre falsch, die Bereinigungsmassnahmen als Sparkurs zu bezeichnen.»

Allerdings war das nur möglich, weil Ausgaben von 6,4 Mrd. Fr. als ausserordentlich verbucht werden. Je 1,2 Mrd. Fr. sind Kosten für Ukraineflüchtlinge und ein «einmaliger» Kapitalzuschuss für die SBB, der Rest entfällt auf den Rettungsschirm für grosse Stromunternehmen (der aus heutiger Sicht kaum in Anspruch genommen werden wird). Ungewiss ist ausserdem, ob die Nationalbank 2024 die ordentliche Gewinnausschüttung von 666 Mio. Fr. wie angenommen liefern wird.

Die Schweiz hat ein Ausgaben-, weniger ein Einnahmenproblem. Es wäre falsch, die sogenannten Bereinigungsmassnahmen als Sparkurs zu betiteln. Die drohende strukturelle, also um konjunkturelle Einflüsse korrigierte Finanzlücke im Bundeshaushalt von 2025 bis 2027 beträgt nun nicht mehr kumuliert 9 Mrd., aber immer noch 2,2 Mrd. Fr.

Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass die Landesregierung in der neuen Legislaturperiode eine weitere Vorlage zur dauerhaften Stabilisierung der Bundesfinanzen ausarbeiten und verabschieden muss. Die erwarteten Zusatzeinnahmen aus der vom Volk angenommenen OECD-Mindeststeuer von schätzungsweise 400 Mio. Fr. bringen übrigens keine Entlastung. Ein Drittel fliesst in den Finanzausgleich, der Rest ist für die Finanzierung von Massnahmen zur Standortförderung gedacht.

Im mittelfristigen Finanzplan bis 2027 wird das höhere Inflations- und Zinsniveau zu Buche schlagen. Aber auch darüber hinaus stechen zwei Ausgabenposten ins Auge, die besonders stark zunehmen. «Die Wachstumsdynamik bei der Armee und der sozialen Wohlfahrt ist hoch», heisst es im erläuternden Bericht des Bundesrats.

Die Wachstumskurve der Rüstungsausgaben hat der Bundesrat flacher gestaltet. Das Parlament hatte zunächst mit Blick auf das veränderte Sicherheitsempfinden durch die Ukraineinvasion beschlossen, den Etat bis 2030 auf 1% des Bruttoinlandprodukts (BIP) aufzustocken, konkret auf gut 11 Mrd. Fr. annähernd zu verdoppeln. Nun soll der Plan bis 2035 gestreckt werden, was aber immer noch Mehrausgaben von 600 Mio. Fr. pro Jahr bedeutet.

In der sozialen Wohlfahrt, mit einem Drittel ohnehin der mit Abstand grösste Aufwandsposten der Eidgenossenschaft, ist gar mit einem Mehrbedarf von 800 Mio. Fr. jährlich zu rechnen. Stichworte sind steigender Finanzbedarf der AHV und Verbilligung von Krankenkassenprämien.

«Den Schlüssel zu einem ausgeglichenen Haushalt hat am Ende das Parlament.»

Der Ukrainekrieg ist ein zusätzliches grosses Fragezeichen. Ab 2025 darf der Bund Ausgaben für Flüchtlinge nicht mehr am ordentlichen Budget vorbeischleusen. Und wie und in welchem Ausmass soll sich die Eidgenossenschaft am Wiederaufbau des versehrten Landes beteiligen?

Ein weiteres Damoklesschwert schliesslich sind mögliche Steuerreformen wie die Abschaffung des Eigenmietwerts, Individualbesteuerung und Abzug der Krankenkassenprämien, die Mindereinnahmen zur Folge haben könnten. Die aktuellen Vorschläge des Bundesrats sind daher gemäss der Finanzvorsteherin bloss «ein erster Schritt einer Lösung». Letztlich muss es sein Ziel sein, mehr Gestaltungsraum zu erhalten und nicht ständig Entlastungsmassnahmen treffen zu müssen.

Den Schlüssel zu einem ausgeglichenen Haushalt hat am Ende aber die Legislative mit ihrer Budgethoheit in der Hand. Was braucht es noch, damit im Parlament endlich mehr finanzpolitische Vernunft einkehrt?

Arno Schmocker kommentiert seit September 2021 wirtschaftspolitische Themen im Bundeshaus in Bern. Zudem schreibt er seit vielen Jahren über Unternehmen in verschiedenen Branchen, derzeit Medizinaltechnik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.