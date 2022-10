Der Chart des Tages – Die Hoffnung stirbt zuletzt Die Zinsen sind in den vergangenen Tagen deutlich zurückgekommen. Sylvia Walter

Quelle der Grafik: Capital Economics

Die Zinsen sind seit Ende September deutlich gefallen. Am kurzen Ende der Zinskurve, wie oben abgebildet im zweijährigen Bereich, fiel die Korrektur besonders ausgeprägt aus. Dies kommt nicht zuletzt auch den Aktienkursen entgegen, wie die vergangenen Tage gezeigt haben.

In der Schweiz und im Vereinigten Königreich sind die zweijährigen Zinsen auf Basis der Tagesgeldswaps (OIS) seit dem 27. September um nahezu 80 Basispunkte (0,8 Prozentpunkte) zurückgegangen. Dies sei Ausdruck davon, dass der Markt ein Einsehen der Notenbanker erwarte, insofern, als die Straffung der Geldpolitik vielleicht doch nicht so aggressiv ausfallen werde wie ursprünglich erwartet. So die Lesart der Analysten von Capital Economics.

Der Inflations- und Kostendruck nehme ab, wie Unternehmensumfragen zeigen. Zudem hat die Dollarstärke bereits Besorgnis ausgelöst und zu Interventionen der Zentralbanken in China, Japan und anderen Ländern in Asien geführt. Marktturbulenzen haben auch die Bank of England zum Eingreifen in der vergangenen Woche gezwungen. Tatsächlich schlagen einige andere Währungshüter, insbesondere Vertreter der US-Notenbank, mittlerweile gemässigtere Töne an. Ob sich dies in der Leitzinspolitik niederschlägt, bleibt offen.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

