Interview mit Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder – «Die Holcim-Klage ist reichlich exotisch» Der Präsident des Dachwirtschaftsverbands warnt vor einem Dammbruch, sollte sie gutgeheissen werden. Economiesuisse hat soeben die Leitlinien für gute Unternehmensführung revidiert. Arno Schmocker

«Ein grosses Unternehmen kann es sich nicht mehr leisten, unseren Code nicht zu befolgen.» Bild: Patrick Gutenberg

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse hat soeben seine Leitlinien für die Unternehmensführung überarbeitet. Laut Verbandspräsident Christoph Mäder «war die Zeit reif», das revidierte Aktienrecht und den Gegenvorschlag der Konzernverantwortungsinitiative sowie neue Trends in der internationalen Praxis einzubinden. Der «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» besteht seit 2002 und soll eine Referenz sein für verantwortungsvolles Unternehmertum. Zuletzt revidiert wurden die Leitlinien 2014, als Folge der «Minder-Initiative» gegen überhöhte Managerlöhne. Für den Economiesuisse-Präsident ist klar: «Ein grosses Schweizer Unternehmen kann es sich heute nicht leisten, den Code nicht zu befolgen.»