Analyse zu den Jahreszahlen – Die Investmentbank bremst die ganze Credit Suisse aus Die Vermögensverwaltung verzeichnet 111 Mrd. Fr. Abflüsse in einem Quartal. Die Aktien geraten unter Druck. Monica Hegglin

Für Credit Suisse läuft die Zeit. Sie hat angekündigt, im Lauf von 2024 in die Gewinnzone zurückzukehren. Bild: Stefan Wermuth/Bloomberg

Der Umbau von Credit Suisse richtet ein Blutbad an, nicht nur in der Investmentbank, auch im zukünftigen Kerngeschäft Vermögensverwaltung. Der gigantische Verlust der Bank im Jahr 2022 – 1,4 Mrd. Fr. im vierten Quartal, 7,3 Mrd. Fr. im Gesamtjahr – ist noch nicht alles. Der Ausstieg aus Teilen der Investmentbank führt zu einer weiteren Ertragserosion und löst Restrukturierungskosten in Milliardenhöhe aus. Allein für 2023 sind 1,6 Mrd. Fr. vorgesehen.