Tech-Bilanz im ersten Quartal – Die Käufer sind zurück im Tech-Sektor Die Hoffnung auf abebbende Zinsen, Personalkürzungen bei den Tech-Riesen und hohe Erwartungen für die Chipbranche sorgen für ein überraschend gutes erstes Quartal in der Branche. Thorsten Riedl

Dutzende Arbeiter in einem Logistikzentrum von Amazon. Während der Pandemie hat das Online-Warenhaus Speck angesetzt. Jetzt müssen Zehntausende Angestellte gehen. Bild: Rachel Jessen/Bloomberg

Rezession, Zinsanstieg, Krieg in der Ukraine und Bankenschock: Kein Wunder, suchen viele Anleger einen sicheren Hafen – und finden den im Technologiesektor. Ausgerechnet. Keine andere Industrie hat im vergangenen Jahr so unter dem Wechsel im Zinsregime gelitten. Kein anderer Bereich ist im ersten Quartal dieses Jahres so gut gelaufen. Nur ein Basiseffekt? «Sicher auch das – aber wir stellen zudem eine Rotation von Value zurück zu Growth fest», erklärt Christoph Wirtz, Aktienanalyst bei Bank Rotschild & Co. Anleger entdecken den Sektor neu. Es gibt spannende Themen.



Knapp 19% haben sich die Papiere im Nasdaq 100 im ersten Quartal verteuert. Der technologieorientierte US-Index verzeichnet damit sein bestes Quartal seit drei Jahren. Damals erholte sich der Markt rasant nach dem Corona-Crash. Der breit angelegte Nasdaq Composite verzeichnete von Januar bis März einen Zuwachs von 13%, hat sich damit besser geschlagen als der S&P 500, in dem alle Sektoren der amerikanischen Wirtschaft vertreten sind. Vor allem wegen der Sorgen um Banken kommt der US-Leitindex nur auf ein Plus von 4%. Prominente europäische Tech-Werte halten mit (vgl. Textbox).