Fast zwei Jahre nach der aktuellen Inflationswelle erlebt das Konzept der «vorübergehenden Inflation» ein Comeback, weil die Covid-bedingten Angebotsschocks abklingen. Dies geschieht zu einer Zeit, in der es von entscheidender Bedeutung ist, den Verlauf der Inflation offen zu betrachten. Auch indem man eine allzu vereinfachte Darstellung der vorübergehenden Inflation vermeidet, die die wahren Probleme der US-Wirtschaft zu verschleiern droht.



«Vorübergehend» ist ein beruhigender Begriff, der ein kurzlebiges, reversibles Phänomen suggeriert. Kritisch ist, dass dieses Konzept die Notwendigkeit einer Verhaltensanpassung ausser Acht lässt. Denn wenn eine Inflationsangst nur vorübergehend ist, ist es am besten, sie einfach durchzustehen. Deshalb ist dieses Konzept besonders gefährlich. Indem es zu Selbstgefälligkeit und Trägheit ermutigt, könnte es ein bereits ernstes Problem verschärfen und seine Lösung erschweren.



Die erste Reaktion der US-Notenbank Fed auf die steigende Inflation ist ein typisches Beispiel dafür. 2021 beeilte sich die mächtigste und einflussreichste Zentralbank der Welt, die höhere Inflation als vorübergehend zu bezeichnen. Sie blieb auch dann noch bei diesem Ansatz, als die Daten dagegen sprachen, und weigerte sich zu lange umzuschwenken.

Fed verliert an Glaubwürdigkeit

Die wiederholte Fehleinschätzung des Fed verzögerte entscheidende politische Reaktionen zu einem Zeitpunkt, als die anhaltende Inflation begann, die Preisgestaltung der Unternehmen und die Lohnforderungen der Arbeitnehmer zu beeinflussen. Infolgedessen verlor das Fed nicht nur an Glaubwürdigkeit, sondern fügte auch Millionen amerikanischer Haushalte unnötige Schmerzen zu, besonders den schwächsten Bevölkerungsgruppen.

«Auch wenn sich die Inflation in den USA verlangsamt hat, ist es gefährlich, zu glauben, dass das Problem hinter uns liegt.»

Während einige wenige Ökonomen die These von der vorübergehenden Inflation nie aufgegeben haben, hat die grosse Mehrheit bereits 2022 erkannt, dass es sich um einen bedauerlichen analytischen und politischen Fehler handelt. Umso verwirrender ist das derzeitige Wiederauftauchen dieser These.



In einem kürzlich erschienenen Artikel in «Politico» heisst es: «Es gibt auch zumindest einen Grund zu der Annahme, dass [die Ökonomen und Politiker], die [den Amerikanern] versichert haben, dass die Inflation vorübergehend sein würde, einschliesslich des Fed-Chefs Jerome Powell, irgendwie recht hatten, obwohl die vorübergehende Periode einfach länger und hässlicher war als erwartet.»

«Klebrige» Inflation möglich

Dies ist unglücklich. Es zwingt nicht nur einem inhärent verhaltensorientierten Konzept eine zeitliche Dimension auf, sondern ignoriert auch die Tatsache, dass die anfänglich verpatzte Reaktion des Fed sie zu einer der aggressivsten, vorauseilenden Zinserhöhungsserien aller Zeiten gezwungen hat, einschliesslich vier aufeinanderfolgender Erhöhungen um 75 Basispunkte. Auch wenn sich die Inflation in den USA verlangsamt hat, ist es gefährlich, zu glauben, dass das Problem hinter uns liegt.



Mit Blick auf den Rest des Jahres und Anfang 2024 sehe ich drei Möglichkeiten. Die erste ist eine geordnete Disinflation, die von Kritikern auch als «makellose Disinflation» bezeichnet wird. In diesem Szenario sinkt die Inflation kontinuierlich in Richtung des 2%-Ziels des Fed, ohne das US-Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung zu beeinträchtigen. Die Dynamik besteht in erster Linie in einem Arbeitsmarkt, der übermässige Lohnerhöhungen vermeidet und gleichzeitig eine starke Wirtschaftstätigkeit aufrechterhält. In Anbetracht der sonstigen wirtschaftlichen Entwicklung würde ich die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios auf 25% beziffern.



Das zweite Szenario ist eines, bei dem die Inflation «klebrig» wird. Die Inflationsrate geht weiter zurück, bleibt dann aber in der zweiten Jahreshälfte bei 3 bis 4% hängen, da die Güterpreise nicht mehr sinken und die Dienstleistungsinflation anhält. Dies würde das Fed vor die Wahl stellen, entweder die Wirtschaft zu drosseln, um die Inflation auf ihr Ziel von 2% zu senken, die Zielrate anzupassen, um sie besser an die sich ändernden Angebotsbedingungen anzupassen, oder abzuwarten, ob die USA mit einer stabilen Inflation von 3 bis 4% leben können. Ich weiss nicht, wofür sich das Fed in einem solchen Fall entscheiden würde, aber ich würde die Wahrscheinlichkeit einer derartigen hartnäckigen Inflation auf 50% schätzen, sodass ich hoffe, dass sie über dieses Szenario nachgedacht hat.

Verbreitete Ratlosigkeit

Schliesslich besteht die Möglichkeit einer «U-Inflation»: Die Preise steigen gegen Ende dieses Jahres und bis ins Jahr 2024 wieder an, da eine vollständig erholte chinesische Wirtschaft und der starke US-Arbeitsmarkt gleichzeitig eine anhaltende Dienstleistungsinflation und höhere Warenpreise bewirken. Ich schätze die Wahrscheinlichkeit dieses Ergebnisses auf 25%.



Hier geht es nicht nur um mehrere Szenarien, von denen kein einziges dominiert. Es geht auch um Wahrscheinlichkeiten, die mit Vorsicht zu geniessen sind. Der frühere US-Finanzminister Lawrence H. Summers hat die vorherrschende Stimmung unter vielen Ökonomen gut eingefangen: «Die Wirtschaft ist so schwierig zu lesen, wie ich mich nicht erinnern kann», sagte er kürzlich.



Dieses Gefühl der Unsicherheit zeigt sich sowohl bei den kurzfristigen Aussichten für die Wirtschaftstätigkeit, die Preise und die Geldpolitik als auch bei den langfristigen strukturellen Veränderungen wie der Umstellung auf saubere Energien, der Neuverknüpfung globaler Lieferketten und dem sich wandelnden Charakter der Globalisierung. Erhöhte geopolitische Spannungen spielen ebenfalls eine Rolle.

Aus vorübergehend wird dauerhaft

Was auch immer geschieht, das Schlimmste, was wir tun können, ist, in Selbstgefälligkeit zu verfallen. Nachdem Powell zu lange für eine «vorübergehende Inflation» eingetreten ist, warnt er nun davor. «Es gab die Erwartung, dass [die Inflation] schnell und schmerzlos verschwinden wird, und ich glaube nicht, dass das garantiert ist», sagte er kürzlich. «Ich gehe davon aus, dass es einige Zeit dauern wird. Und wir werden weitere Preiserhöhungen vornehmen müssen.»

Vereinfachte wirtschaftliche Darstellungen, besonders beruhigende, die diejenigen verlocken, die nach Abkürzungen suchen, führen oft mehr in die Irre, als dass sie aufklären. Dies war der Fall beim Narrativ der vorübergehenden Inflation, das zwar 2021/22 diskreditiert war, aber jetzt wieder auftaucht. Das gilt auch für diejenigen, die mit grosser Zuversicht eine Rezession in den USA vorhersagen (ich gehöre nicht dazu), um sie dann als «kurz und oberflächlich» abzutun, um wieder in ihre wirtschaftliche Komfortzone zu gelangen.

