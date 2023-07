CIO Circle: Philipp Merkt zu den Anlagemärkten 2023 – Die Korrekturgefahr ist real Obschon sich die Konjunktur weiter eintrübt, lassen sich die Finanzmärkte davon kaum beeindrucken. Im Gegenteil: Die (US-)Aktienmärkte haben sogar neue Höchst erreicht. Das macht die Finanzmärkte anfällig für eine Korrektur. Wir halten am Kernszenario einer Rezession fest und raten zu einer defensiven Positionierung. Günstiger beurteilen wir Anlagen in Schwellenländern Philipp Merkt

Philipp Merkt, Chief Investment Officer und Leiter Asset Management Solutions bei PostFinance. Bild: ZVG

Seit den Turbulenzen im Bankensektor im März ist bereits wieder ein Quartal vergangen. Während sich die realwirtschaftlichen Daten in diesem Zeitraum weiter verschlechtert haben, liessen sich die Finanzmärkte davon noch wenig beeindrucken. Im Gegenteil, seit März legten die Aktienmärkte nochmals deutlich zu; allen voran in den USA.



Der US-Leitindex S&P 500 – er ist nach der Marktkapitalisierung der kotierten Unternehmen gewichtet – hat dabei die wichtige Marke von 4200 Punkten geknackt, und der technologiebasierte Nasdaq 100 hat innert drei Monaten seine Jahresperformance auf notabene plus 37% gesteigert. Im Gegensatz dazu bewegte sich der gleichgewichtete S&P-500-Index nur im unteren einstelligen Bereich.

Die Grafik zeigt den gleichgewichteten S&P-500-Index, den nach Marktkapitalisierung gewichteten S&P 500 und den technologiebasierten Nasdaq-Index seit Jahresbeginn. Die Indizes haben seit Mitte März zu divergieren begonnen, und die Tendenz nimmt weiter zu. Treiber dieser Entwicklung sind wenige Technologieaktien, die im S&P 500 und im Nasdaq stark gewichtet sind. In Bezug auf die Marktbreite ergibt sich ein anderes, deutlich schwächeres Bild.

Höhenflug dank KI-Boom

Der kräftige Kursanstieg ist allerdings weniger einer breiten Marktentwicklung zu verdanken, sondern der sprunghaften Performance einzelner Technologiewerte. Diese erlebten dank dem Boom im Bereich der künstlichen Intelligenz ein starkes Revival.



Das wird besonders augenscheinlich, wenn man sich die grössten zehn Positionen in diesen Indizes genauer anschaut: Nicht nur ist die Mehrheit dieser Positionen dem Technologiesektor zuzuordnen. Auch machen gerade diese grossen Technologie-Titel zusammen einen erheblichen Teil des Index aus. Im S&P 500 stellen sie beispielsweise einen Viertel des Kursbarometers dar, im Nasdaq-Index sogar die Hälfte.

Noch beeindruckender ist die Tatsache, dass diese Titel eine Jahresperformance von über 40% aufweisen. Einzelne Titel wie die des Chip- und Computertechnikherstellers Nvidia verzeichnen seit Jahresbeginn sogar eine Rekordrendite von fast 180%.



Die kräftige Performance wird damit nur von wenigen Technologieaktien getragen – das ist kein Grund zur Euphorie, sondern mahnt uns vielmehr zur Vorsicht. Der US-Aktienmarkt zeigt sich so konzentriert wie kaum je zuvor.

Rezession bleibt das Kernszenario

Die Luft an den Aktienmärkten dürfte allgemein dünner werden. Der wirtschaftliche Abschwung in den Industrienationen schreitet stetig voran. In den USA hat sich das Wirtschaftswachstum im letzten Quartal halbiert, und auch in Europa und Grossbritannien war das Quartalswachstum mit 0,1% enttäuschend gering. Die Schweizer Wirtschaft hat sich mit einem leichten Wachstum von 0,3% vergleichsweise gut gehalten.



Darüber hinaus werden Industrieunternehmen, deren Haltung bereits skeptisch ist, noch pessimistischer. Hinzu kommt, dass sich in letzter Zeit auch die Anzeichen mehren, dass die bis anhin noch gute Stimmung im Dienstleistungssektor zu bröckeln beginnt.

Inflation noch nicht besiegt

Gleichzeitig liegen die Kernraten der Inflation (ohne die volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise) in den Industrienationen weiterhin deutlich über dem Ziel der Zentralbanken, und es zeichnen sich nur kleine Fortschritte ab. In Grossbritannien steigt die Kerninflation sogar weiter. Auch der Rückgang der Gesamtraten ist hauptsächlich auf die niedrigeren Energiepreise zurückzuführen.



Diese Entwicklungen verursachen den Zentralbanken Kopfzerbrechen. Denn auch das Thema rund um die Finanzstabilität ist nicht vom Tisch. Dennoch müssen die Notenbanken ihre Zinszügel straffen, solange bei den (Kern-)Inflationsraten keine deutliche Kehrtwende zu beobachten ist. Auch der Vorsitzende der US-Zentralbank, Jerome Powell, hat betont, dass die jüngste Pause bei den Zinsschritten noch keinen Wendepunkt darstellt.



Eine Abkühlung der Wirtschaft erscheint uns damit der einzige Weg zu sein, um die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen. Wir halten daher am Kernszenario einer Rezession fest, auch wenn die Märkte dies noch kaum reflektieren.

Schwellenländeranlagen als Opportunität

Unterdessen erweisen sich die grossen Schwellenländer als Silberstreifen am Horizont. In Ländern wie Indien und Indonesien sind die Wachstumssignale wesentlich stärker als in der industrialisierten Welt. Die indische Wirtschaft hat im letzten Jahr mit einem Wachstum von über 6% positiv überrascht. Auch China erwacht allmählich aus dem Corona-Schlaf, wenn auch noch etwas zögerlich.



Damit sind die wirtschaftlichen Aussichten für fast die Hälfte der Weltbevölkerung mittlerweile wieder positiv. Das macht Schwellenländeranlagen für uns attraktiv. Darüber hinaus haben gerade diese Anlagen in der Vergangenheit von einem schwachen US-Dollar profitiert.



Auf handelsgewichteter Basis ist die US-Währung gemäss unseren Kaufkraftparitätsschätzungen immer noch überbewertet. Angesichts der zunehmenden Rezessionsgefahren und den anhaltend hohen Inflationsraten dürfte es der Greenback weiterhin schwer haben. Wir haben unsere Schwellenländeranlagen im vergangenen Quartal aus diesen Gründen denn auch erhöht.

Getrübte Aussichten

Der Ausblick gestaltet sich aber weiterhin schwierig. Die Tatsache, dass die Finanzmärkte das Risiko einer Rezession grösstenteils ignorieren, könnte sie im Sommer für eine Korrektur anfällig machen. Wir bleiben damit bei unserer insgesamt defensiven Positionierung und gehen davon aus, dass sich die Lage erst gegen Ende des zweiten Halbjahrs nachhaltig ändern wird.

Dieser Artikel ist der sechste in der Serie «CIO Circle». Weitere Artikel finden Sie hier.

