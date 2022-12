Was zählt – Die Krankenkasse ist uns lieb und (vor allem) teuer Die Prämien steigen kräftig, doch die Politik betreibt nur Symptombekämpfung gegen dieses Übel. Arno Schmocker

Die diesjährige Frist, die Krankenkasse zu wechseln, ist abgelaufen. Mehr Prämienzahler als üblich dürften sich zu einem Wechsel entschlossen haben, denn die Prämien werden nächstes Jahr 6,6% steigen – so viel wie seit 2010 nicht mehr. Die Politik in Bern sieht daher dringenden Bedarf an zusätzlichen Prämienverbilligungen. In der laufenden Session wird über Gegenvorschläge zur «Prämien-Entlastungs-Initiative» der SP gestritten. Vor allem die Version des Nationalrats kommt den Initianten mit Zusatzkosten von 2,2 Mrd. Fr. weit entgegen, was das strapazierte Bundesbudget erst recht ­belastet. Bereits jetzt gewähren Bund und Kantone jährlich 5,5 Mrd. Fr. Prämienverbilligung. Mit der Initiative würden gar Zusatzkosten von 3,5 bis 5 Mrd. Fr. entstehen. Dabei ist die jüngste Prämienhausse zu relativieren. In den vier Jahren zuvor waren sie kaum gestiegen; 2022 nicht zuletzt deshalb, weil die Krankenversicherer Reserven auflösten. Auffallend ist zudem, dass die Prämien (und eben auch die Kosten) in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung weit stärker zugenommen haben als in den Zusatzversicherungen. Statt die Prämienverbilligungen ständig auszuweiten und Symptomtherapie zu betreiben, wäre es sinnvoller, die Politik würde griffige Massnahmen gegen das ungebremste Wachstum auf der Angebots- und der Nachfrageseite anpacken und die vielen finanziellen Fehlanreize beseitigen.

Arno Schmocker kommentiert seit September 2021 wirtschaftspolitische Themen im Bundeshaus in Bern. Zudem schreibt er seit vielen Jahren über Unternehmen in verschiedenen Branchen, derzeit Medizinaltechnik. Mehr Infos

