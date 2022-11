Schweiz spart in Ghana Emissionen – Die Krux mit Klimaprojekten im Ausland Der Bundesrat ist ehrgeizig: Bis 2050 soll das Klima-Netto-null-Ziel erreicht sein. Dazu werden nicht nur inländische Massnahmen getroffen, sondern auch Projekte im Ausland unterstützt. Mara Bernath

Die Bauern in Ghana werden beim Projekt des Bundes nicht nur finanziell, sondern auch fachlich unterstützt, denn Klimaprojekte im Ausland müssen gemäss dem Pariser Abkommen auch zur nachhaltigen Entwicklung beitragen: Feld in Ghana. Bild: Getty Images

Die Schweiz bezahlt ärmere Länder dafür, dass sie in ihrem Namen Emissionen reduzieren, titelte die «New York Times» in einem Artikel zum Auftakt des 27. Uno-Klimagipfels in Ägypten. Im nachfolgenden Text dient die Schweiz als Paradebeispiel, wie ein reicher westlicher Staat die harte Arbeit der Reduktion von Treibhausgasen in ärmere Länder auslagert.



Doch wie so oft bei komplexen Themen ist die Welt nicht so schwarz und weiss, dass sich daraus aufsehenerregende Schlagzeilen ergeben, die auch der Wahrheit entsprechen. «Die Kritik, dass reiche Staaten auf Kosten der armen Klimakompensation betreiben, greift zu kurz», sagt Reto Burkard, Chef der Abteilung Klima beim Bundesamt für Umwelt (Bafu). Es sei ein politischer Entscheid der Schweiz gewesen, ihre Klimaziele auch mit dem Einsatz von Massnahmen im Ausland zu erreichen. Da unser Land Emissionen im Ausland verursache, «erachtet der Bundesrat es als angemessen, dass die Schweiz im Ausland Emissionen kompensiert». Zudem treiben Klimaprojekte im Ausland auch nachhaltige Entwicklung vor Ort voran, erklärt Burkard und verweist auf das von seinem Departement vergangene Woche vorgestellte Projekt zur Methanreduktion in Ghana.