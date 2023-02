Die Lage in Grossbritannien – Aktien im Hoch, Wirtschaft am Boden Während der britische Leitindex alle anderen Barometer in den Schatten stellt, steht die Wirtschaft am Rande der Rezession. Sylvia Walter

Titel wie derjenige des britischen Energieriesen BP haben den FTSE 100 vergangene Woche auf ein Allzeithoch getrieben. Die Kluft zur konjunkturellen Lage könnte kaum grösser sein. Bild: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Am vergangenen Freitag erreichte der britische Leitindex FTSE 100, der die hundert wertvollsten Unternehmen des Landes abbildet, ein Allzeithoch. Am Tag zuvor lieferte die Bank of England wie erwartet eine Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte (0,5 Prozentpunkte). Die Andeutungen der Notenbanker, dass der Straffungszyklus bald zu einem Ende kommen wird, beflügelten die Aktienkurse. Vor allen anderen grossen Notenbanken hatte die Bank of England bereits im Dezember 2021 damit begonnen, den Inflationsdruck durch höhere Zinsen zu bändigen.