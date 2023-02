Interview mit Invesco-Strategen Paul Jackson – «Die Lage ist wohl nicht so schlimm wie befürchtet» Paul Jackson, Leiter Global Asset Allocation Research des Fondshauses Invesco, zeigt sich überrascht vom bisherigen Ausbleiben der Rezession. Alexander Trentin

Paul Jackson: «Der Markt befindet sich in einem Erholungsmodus, auch wenn er noch keine ausgewachsene Rezession hinter sich hat.» Bild: ZVG

Die Aktienmärkte sind in einer Erholungsrally – obwohl eine Rezession bisher ausgeblieben ist. Das ist die Beobachtung von Paul Jackson. Der Brite leitet das Asset Allocation Research des Vermögensverwalters Invesco und verfügt über 37 Jahre Erfahrung an den ­Finanzmärkten. Im Interview mit «Finanz und Wirtschaft» meint er, dass weiterhin Titel profitieren könnten, die in solch einer Marktphase historisch gesucht waren – etwa Bankaktien.