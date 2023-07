Der derzeitige steile Anstieg der Inflation verlangt eine Neubewertung staatlicher Schuldenpolitik. Angesichts weltweit steigender Zinsen müssen wir überdenken, welche Arten von Schulden als stabilisierend und tragfähig betrachtet werden und welche tendenziell wirtschaftliche Instabilität und politische Volatilität verursachen.

Die Bank of England (BoE) und die türkische Notenbank haben im Juni ihre Zinsen drastisch erhöht. Während BoE ihren Zins 0,5% anhob, war die türkische Notenbank noch aggressiver und verdoppelte ihren Leitsatz nahezu, von 8,5 auf 15%. Interessanterweise führten diese Massnahmen nicht zu der deutlichen Erholung des Wechselkurses, die gewöhnlich auf Zinserhöhungen folgt. Trotzdem dürften die Notenbanker höchstwahrscheinlich die Schuld für die kommenden schmerzlichen Folgen zugeschoben bekommen; dabei wurde die Geldpolitik in beiden Ländern durch Befürchtungen über die Haushaltstabilität und das Schuldenniveau ausgebremst.

Während der vergangenen vierzig Jahre konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der führenden Politiker auf die von Auslandschulden ausgehenden Belastungen. Der Grund hierfür ist unschwer erkennbar: Die spektakulärsten Schuldenkrisen des 20. Jahrhunderts hatten alle mit Auslandkrediten zu tun. Es zieht sich ein roter Faden von der Baring-Krise von 1890 – einem Zahlungsausfall Argentiniens, der beinahe eine britische Grossbank in die Pleite trieb – zur Grossen Depression, der lateinamerikanischen Schuldenkrise der frühen 1980er-Jahre, der Ostasienkrise der späten 1990er-Jahre und dem Zahlungsausfall Argentiniens der frühen 2000er-Jahre. Diese Paniken umfassten überwiegend staatliche Kreditaufnahmen, die sich als untragbar erwiesen, weil entweder die Preise für wichtige Rohstoffe fielen wie während der Grossen Depression oder weil die Zinsen weltweit steil stiegen wie Anfang der 1980er-Jahre.

Skepsis gegenüber Auslandschulden

Die Reaktion auf diese Art Krise umfasste in der Regel irgendeine Form der Umstrukturierung der Schulden. Letztlich mussten die von Ausländern in Momenten des übertriebenen Optimismus über die Wachstumsaussichten der Schuldnerländer angehäuften hohen finanziellen Forderungen der Realität angepasst werden.

«In den jüngsten Jahren haben einige Vertreter der ‹modernen Geldtheorie› eine simple Bilanzbetrachtung propagiert, die alle inländischen Staatsschulden als positiv betrachtet.»

Die aktuelle Schuldenkrise jedoch scheint anders zu sein. Während Grossbritannien und die Türkei unter den jüngsten Zinserhöhungen taumelten, versammelten sich am 22. und 23. Juni in Paris Staats- und Regierungschefs, Vertreter internationaler Organisationen, der Zivilgesellschaft und der Finanzwirtschaft aus aller Welt beim Summit for a New Global Financing Pact, um Möglichkeiten zur Verringerung der Schuldenlast einkommensschwacher Länder zu diskutieren, die mit einem Zusammenspiel verschiedener Erschütterungen zu kämpfen haben (darunter Covid, Störungen der Lieferketten, Russlands Invasion der Ukraine).

Die Lehre aus wiederholten Schuldenkrisen lautete seit Jahrzehnten, dass Auslandschulden per se gefährlich seien. Durch vorübergehenden Überschwang ausgelöste kurzfristige Kapitalzuflüsse zu vermeiden war, so schien es, notwendig, um das Wohlergehen der Schuldnerländer und der internationalen Wirtschaftsordnung zu schützen. Zum Glück schien es eine deutlich nachhaltigere, gesündere Alternative zu geben. Im Gegensatz zu Auslandschulden wurden Inlandschulden traditionell als sinnvolles Werkzeug betrachtet, um die Bürger am politischen System ihres Landes zu beteiligen. Die Kreditgeber wären, so die Annahme, durch bürgerliche Pflicht und Patriotismus gebunden.

Schulden als sozialer «Zement»

Dieses Modell hatte seinen Ursprung in den italienischen Stadtstaaten des Spätmittelalters, besonders der Handelsstadt Genua. Die Casa di San Giorgio, eine 1407 zur Konsolidierung der städtischen Schulden im Namen einer grossen Zahl von Bürgern gegründete öffentliche Bank, wurde selbst von Machiavelli gelobt.

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts übernahm England das genuesische Modell städtischer Kontrolle und setzte es in viel grösserem Rahmen um, was zur Gründung der BoE führte. Wie moderne Politologen und Ökonomen von Douglass North und Barry Weingast bis hin zu Daron Acemoglu und James Robinson angemerkt haben, wurden die staatlichen Schulden von einer Institution gehalten, die im Eigentum der Bürger stand – Bürgern, die zudem im Parlament vertreten waren. Ihre gewählten Vertreter konnten darüber abstimmen, wie die Steuereinnahmen eingesetzt wurden. Das habe sichergestellt, dass die Regierung ihre Schulden gegenüber der Notenbank regelmässig bediente.

Die inländische Kreditaufnahme war daher mit dem Konstitutionalismus verknüpft. Alexander Hamilton, der erste Finanzminister der USA, liess sich von der BoE inspirieren, als er erklärte, dass öffentliche Schulden «den starken Zement unserer Union» darstellten.

Die Truss-Krise

Aus diesem Blickwinkel sind ausländische Kreditaufnahmen eine Ausweichmöglichkeit, auf die Regierungen und Länder zurückgreifen, wenn sie Geld brauchen, zu dessen Bereitstellung die Bürger nicht bereit oder imstande sind. Gemäss dieser Logik versetzt der Aufbau heimischer Finanzmärkte Regierungen in die Lage, der durch Auslandschulden geschaffenen Falle zu entgehen und Kredite weitgehend in eigener Währung bei den eigenen Bürgern aufzunehmen.

In den jüngsten Jahren haben einige Vertreter der «modernen Geldtheorie» eine simple Bilanzbetrachtung propagiert, die alle inländischen Staatsschulden als positiv betrachtet. Zusätzliche Kreditaufnahmen könnten, indem sie die Schulden des Staats zu Vermögenswerten der Bürger machten, alle reicher machen. Doch zwei Ereignisse der jüngeren Zeit – klar voneinander abgrenzbar, doch beide mit Covid zusammenhängend – haben die zunehmend populäre Vorstellung infrage gestellt, dass inländische Kreditaufnahme keine Nachteile hätte.

Das erste war die Mini-Schuldenkrise, die Grossbritannien im September 2022 erschütterte. Der rasch aufgegebene Plan der damaligen Premierministerin Liz Truss zur Senkung des Spitzensteuersatzes bei der Einkommensteuer von 45% hätte das Land schätzungsweise 45 Mrd. Pfund Sterling gekostet, was womöglich im Verhältnis zu den Schulden gering erschien. Doch führte der Plan zu einem steilen Anstieg der Zinsen und einem Rückgang des Werts langfristiger Staatsanleihen. Dies wiederum löste einen Ausverkauf bei Staatsanleihen aus, der sich zu einem Teufelskreis entwickelte, als verschiedene Institutionen, in erster Linie Pensionskassen, ihre Investments abstiessen.

Der Fall Ghana

Das zweite derartige Ereignis ist Ghanas Zahlungsausfall Ende 2022. Da es sich schwer tat, seine Schulden zu bedienen, nachdem die Pandemie einen Rückgang der Steuereinnahmen und einen Anstieg der Ausgaben verursacht hatte, leitete das Land eine Umstrukturierung seiner Auslandschulden und ein inländisches Umschuldungsprogramm ein. Doch stiegen angesichts des Anstiegs von Zinsen und Inflation auch die Schulden in lokaler Währung. Das führte dazu, dass ein immer grösserer Teil der Steuereinnahmen des Landes in den Schuldendienst floss. Da drei Viertel dieser Zahlungen auf ghanaische Bürger entfielen, löste der ursprüngliche Regierungsplan eines drastischen Schuldenschnitts verständlicherweise eine intensive öffentliche Gegenreaktion aus.

Der weltweite Anstieg der Zinsen hat die grosse Illusion zunichtegemacht, dass Kreditaufnahme im Inland weniger polarisierend und Uneinigkeit stiftend sei als Auslandschulden. Während Hamilton Schulden als Mittel zur Stärkung staatlicher Autorität betrachtet haben mag, ist die Zementmetapher gleich in mehrfacher Hinsicht passend: Wie Zement können überhöhte Schulden zur politischen Belastung werden, Regierungen lähmen und Volkswirtschaften herunterziehen.

