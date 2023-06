FuW-Top-5 – Die Leitindex-Auswahl wagt eine Prise Risiko Defensive Unternehmen prägen die Favoriten aus dem FuW Swiss 50. Ein äusserst erfolgreiches Quartal gibt Anlass zu nur einer Veränderung. Ivo Ruch

Der Verpackungshersteller SIG Group kompensiert eine hohe Bewertung mit einer attraktiven Aktienstory. Bild: Christian Beutler/Keystone

Mehr Realismus, weniger Unsicherheit. So lässt sich der Blick auf die Börsen in der zweiten Jahreshälfte zusammenfassen. Statt dass man im Dunkeln tappt, was die weitere Zinsentwicklung angeht, wird eine Pause in der Straffung der Geldpolitik immer konkreter. Die globale Konjunktur käme so noch einmal ohne grösseren Einbruch davon, sind viele Ökonomen überzeugt.