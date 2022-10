Die Reaktion der Märkte auf den Mini-Haushalt war spektakulär und hat nicht nur den britischen Schatzkanzler überrascht. Die zahlreichen Kommentare und Erklärungen seither fügen sich mittlerweile hoffentlich zu einer erschöpfenden Darstellung der Ereignisse zusammen. Auch wenn dies Wunschdenken sein mag: Ich glaube, dass der britische Ex-Finanzminister der Idee von Haushaltsdisziplin als solcher im Vereinigten Königreich und darüber hinaus einen grossen Dienst erwiesen hat.

Auf den ersten Blick wurden die Turbulenzen durch unbesonnene Steuersenkungen und nicht zielgerichtete Subventionen zur Milderung der steigenden Energiekosten ausgelöst. Zu Recht kam Kritik auf, diese Massnahmen seien nicht geeignet, das Wachstum anzukurbeln – was das erklärte Ziel des Programms war. Das Versprechen des Schatzkanzlers, mehr vom Gleichen zu tun, war nicht eben hilfreich. Doch normalerweise rufen schlechte politische Entscheidungen – leider – keine so starke Reaktion der Finanzmärkte hervor. Das Fehlen jeglicher Pläne zur Finanzierung dieses Mini-Budgets in einer Zeit, in der die öffentliche Verschuldung nahezu 100% des BIP beträgt, wurde zu Recht als leichtsinnig bezeichnet.

Doch auch viele andere Regierungen treiben ihre Verschuldung derzeit weiter in die Höhe, und die Finanzmärkte reagieren dennoch nicht. Die Kosten der Massnahmen wurden auf etwa 3% des BIP geschätzt. Das mutet im internationalen Vergleich heutzutage bescheiden an. Natürlich ist nicht hilfreich, dass die Inflation im Vereinigten Königreich derzeit besonders wütet. Damit verringert sich aber wiederum der reale Wert der öffentlichen Schulden, was die zusätzlichen Kosten des Mini-Haushalts mildert. Dass sich die Belege für wirtschaftliche Schäden infolge des Brexit mehren, dürfte keine Überraschung gewesen sein. Was also ist geschehen?

Fiskalische Aufpasser übergangen

Eine Erklärung ist, dass die Finanzmärkte von vielen plötzlichen, aber absehbaren Reaktionen getrieben sind – das Konzept der multiplen Gleichgewichte. Gut möglich, dass Fehlentscheidungen und ungünstige Umstände sich so weit summiert haben, dass eine tiefgreifende Neubewertung der Risiken in Gang gesetzt wurde. Eine nicht unwesentliche Rolle spielte der Umstand, dass das Massnahmenpaket der erste Zug der neuen Regierung war. Die Offenbarung spezifischer Schwachstellen von Pensionsfonds verstärkte die Panik, ähnlich wie die Enthüllung von Subprime-Hypotheken zu Beginn der Krise 2007/08 in den USA und darüber hinaus.

«Wenn dank zwei Wochen Turbulenzen die langfristigen Folgen schlechter, durch die Neigung zu Defizitpolitik getriebener Entscheidungen vermieden werden können, dann ist die Sache das wert.»

Ein anderer Aspekt verdient jedoch mehr Beachtung, als er bisher erhalten hat. Der Schatzkanzler hat davon abgesehen, das Mini-Budget durch das Office of Budget Responsibility (OBR) prüfen zu lassen. Das OBR, 2010 vom damaligen Schatzkanzler George Osborne ins Leben gerufen, ist eine Instanz zur fiskalischen Überwachung, wie immer mehr Länder sie kennen. Diese Überwachungsmechanismen wurden installiert, weil zahlreiche Regierungen zu Haushaltsdefiziten neigen. Natürlich kann es wirtschaftlich oder politisch opportun sein, dieses oder nächstes Jahr ein Defizit zu fahren, mit dem Versprechen, es danach zu beheben. Die Anreize, sich weiter zu verschulden, verschwinden jedoch nicht einfach, wenn es an der Zeit ist, Disziplin walten zu lassen, und so türmen sich die Schulden im Zuge revolvierender Defizite auf.

Die fiskalischen Aufpasser sollen dem Einhalt gebieten und die Haushaltsdisziplin wiederherstellen. Damit sie wirkungsvoll agieren können, müssen sie von der Regierung einigermassen unabhängig sein und über genügend Autorität verfügen, um den gewählten Beamten, Regierungen und Parlamentariern auch mal die Hände zu binden. Dutzende von Malen in den vergangenen ein, zwei Jahrzehnten haben gezeigt, wie heikel ein solches Unterfangen sein kann.

In vielerlei Hinsicht ist das OBR eines der am besten konzipierten Budgetüberwachungsgremien. Obwohl seine Leitung von der Regierung bestellt wird, geniesst es ein hohes Mass an Unabhängigkeit. Besonders bedeutend dabei: In seiner Verantwortung liegt es heute, den Haushalt und die Entwicklung der Staatsverschuldung zu bewerten, eine Aufgabe, die früher dem Finanzministerium oblag. Dieses allerdings ist in der Regel dem Finanzminister unterstellt und könnte somit angewiesen werden, optimistisch zu urteilen. Das OBR verfügt über das Personal und den Zugang zu Informationen, um seinen Auftrag zu erfüllen, und es gilt allgemein als unparteiisch und kompetent.

Unguter Präzedenzfall

Bislang haben alle Schatzkanzler ihre Pläne pflichtbewusst dem OBR vorgelegt, von wenigen Ausnahmen für Notfall- und temporäre Massnahmen zur Bewältigung der Pandemie abgesehen. Die Entscheidung von (Ex-)Finanzminister Kwarteng, das Gremium ausgerechnet im Fall dauerhafter Steuersenkungen zu umgehen, hat einen unguten Präzedenzfall geschaffen. Das hat zur Reaktion der Märkte beigetragen.

Das ist letztlich eine gute Nachricht für das Vereinigte Königreich, aber auch für die fiskalischen Aufsichtsgremien in der ganzen Welt. Sie haben keine Entscheidungsbefugnis, auch aus Respekt vor dem demokratischen Prinzip: Entscheidungen über Steuern und öffentliche Ausgaben sind ein Vorrecht der gewählten Volksvertreter. Zudem werden sie von der Regierung eingesetzt – und keine Regierung ist bereit, diese Macht abzugeben. Letzten Endes hat die Überwachungsstelle nur den Einfluss, den die Regierung ihr zugesteht. Viele Regierungen ignorieren kritische Anmerkungen der Aufsichtsstelle, ohne dass es zu negativen Reaktionen der politischen Gremien, der Medien oder der Öffentlichkeit kommt. Es ist gar schon vorgekommen, dass eine Regierung eine solche Aufsicht installiert, die nachfolgende Regierung sie aber gleich unterdrückt (ja, die Rede ist von Ungarn).

Institutionen à la OBR sind unverzichtbar

Das OBR ist offiziell für die Bewertung der längerfristigen Auswirkungen finanzpolitischer Entscheidungen zuständig. Somit hat der Schatzkanzler nicht offengelegt, dass sein Mini-Budget ein dauerhaftes Haushaltsloch von etwa 3% des BIP verursachen wird. Zusammen mit anderen ungewöhnlichen Umständen, die den Mini-Haushalt umgaben, machte es den Anschein, als sei das Ganze unzureichend vorbereitet worden – und es war mehr als nur ein Anschein. Und dennoch war es vergebliche Mühe: Das OBR ist gesetzlich verpflichtet, mindestens zweimal im Jahr Wirtschafts- und Finanzprognosen zu veröffentlichen. Früher oder später wären die Auswirkungen des Mini-Budgets also bekannt geworden. Die britische Aufsichtsregelung ist somit zwar etwas Besonderes, einzigartig ist sie allerdings nicht. In Neuseeland zum Beispiel ist gar das Finanzministerium selbst von der Regierung unabhängig.

Eine Lehre aus dem Debakel um das britische Mini-Budget ist, dass der beste Weg, Haushaltsdisziplin zu wahren, wohl darin besteht, die Bewertung von Budgets einem unabhängigen Gremium zu übertragen. Die Regierung hat die Kontrolle und unterliegt der Aufsicht durch das Parlament, wie es auch sein sollte, aber die Beurteilung ihrer Entscheidungen und die Prognose der Konsequenzen werden an unabhängige Sachverständige delegiert. Es bleibt zu hoffen, dass andere Länder ihre diesbezüglichen Regelungen überdenken.

So mancher wird argumentieren, ohne OBS-Aufsicht hätte ein kulantes Finanzministerium ein rosiges Bild zeichnen und so die enthusiastischen Erwartungen des Schatzkanzlers stützen können – und damit hätte man die Turbulenzen womöglich vermieden. Nun, zum einen ist das höchst unwahrscheinlich. Zum anderen: Wenn dank zwei Wochen Turbulenzen die langfristigen Folgen schlechter, durch die Neigung zu Defizitpolitik getriebener Entscheidungen vermieden werden können, dann ist die Sache das wert. Wir alle brauchen ein OBR.

