Der Chart des Tages – Die letzte Zinserhöhung? Am Mittwoch gibt der Offenmarktausschuss der US-Zentralbank seinen Zinsentscheid bekannt. Andreas Neinhaus

Der Sitzungsreigen der Zentralbanken geht weiter. Diese Woche sind das Federal Reserve, die Schweizerische Nationalbank und die Bank of England an der Reihe. Im Mittelpunkt steht der Entscheid der US-Währungshüter. Er wird ihnen nicht leichtfallen. Die Terminmärkte haben ihre Erwartungen für den weiteren Zinsverlauf drastisch zurückgenommen.

Noch vor kurzem plädierten einige Marktteilnehmer für Leitzinserhöhungen bis 6%. Während der Turbulenzen vergangene Woche rund um die Silicon Valley Bank hatten die Kurse am Terminmarkt zeitweise sogar eingepreist, dass das Fed an der kommenden Sitzung eine Nullrunde beschliesst und später die Leitzinsen senkt.

Seither hat sich die Lage nur wenig entspannt. Die Regionalbanken in den USA stehen weiterhin unter Druck, und in der Schweiz musste Credit Suisse vor dem Konkurs gerettet werden. Dennoch signalisieren die Forwardkurse, dass das Fed den Leitzins am Mittwoch ein letztes Mal anhebt, um 0,25 Prozentpunkte auf 5%, resp. das Leitzinsband von derzeit 4,5 bis 4,75 auf 4,75 bis 5%.

Danach sei Schluss, und ab Sommer werde das Fed die Leitzinsen sukzessive senken. Vorausgesetzt, bleibt anzufügen, dass sich der heiss gelaufene Konjunkturmotor ebenfalls abkühlt. Vom Arbeitsmarkt beispielsweise kommen diesbezüglich noch keine überzeugenden Signale in diese Richtung. Die Inflationsdynamik bleibt kräftig.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

