Geht der Nobelpreis für Literatur dieses Jahr in die Ukraine? Schon möglich, dass am 6. Oktober erstmals ein Werk in ukrainischer Sprache geehrt wird – gemunkelt wird auf dem Netz der Netze von demjenigen Serhiy Zhadans: Das wäre, gegebenenfalls, durchaus verdient, keineswegs einfach eine wohlfeile politische Geste.

Zhadan, 1974 im unterdessen traurig bekannten Luhansker Gebiet (eine «Volksrepublik») geboren und nun in Charkiw zu Hause, begann im westlichen Ausland etwa ab 2010 aufzufallen; im deutschen Sprachraum besonders ab 2012 mit seinem preisgekrönten Roman «Die Erfindung des Jazz im Donbass». Für einmal ein Titel, der in der Übersetzung besser ist als im Original («Woroschilowgrad», so hiess Luhansk im roten Reich, zu Ehren eines verdienten Bolschewisten).

In seinem jüngsten Roman «Das Internat» treibt uns der Lyriker, Rockmusiker und Romancier Zhadan auf einer atemlosen, alptraumhaften, apokalyptischen Odyssee durch eine vom Donbass-Krieg – noch vor dem russischen Überfall auf die ganze Ukraine – unheimlich gemarterte Stadt, das im ohnehin trostlosen Januar. Eine Art expressives Roadmovie, in einer Szenerie nach dem Ende der Zivilisation, mit bedrückenden Bildern und grossartiger Metaphorik. So fährt der Antiheld Pascha auf einer verrotteten Strasse, was Zhadan dergestalt fasst: «Die Strasse ist so kaputt, dass man sie eher aus Respekt vor ihrer Vergangenheit benutzt.»

Moskau und Minsk verärgern

Der Stockholmer Ausschuss, dessen Verfahren so transparent ist wie ein Konklave zur Papstwahl, könnte hier getrost auf erlesenste künstlerische Qualität verweisen. Sollte die Wette auf Zhadan freilich platzen, sei immerhin darauf verwiesen, dass er 2018 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse und dieses Jahr mit dem Freiheitspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde, unter anderem. Am 26. Oktober wird der Autor an der Universität Zürich sprechen.

Als Alexander Solschenizyn 1970 ausgezeichnet wurde, war das ein scharfer Nadelstich gegen das Moskauer Politbüro.

Wenn nicht er, wer dann? Auch das ist pure Spekulation. Wohl eher niemand aus Russland – das eisige geistige Klima in Putins Reich ist der Kreativität nicht zuträglich. Oder am Ende gerade doch die tapfer gegen den Diktator anschreibende Ljudmila Ulizkaja? Als 2015 die Belarussin Swetlana Alexijewitsch für ihre eindringliche Dokumentarprosa (in russischer Sprache verfasst) den Nobelpreis erhielt, rümpften die bornierten Machthaber in Minsk und Moskau die Nase.

An weiteren Ehrwürdigen aus aller Welt fehlt es natürlich nicht; einer, der Spanier Javier Marías, ist gerade eben verstorben. Der Preis wird nicht posthum verliehen.

Viele sind schon vergessen…

Das Stockholmer Komitee trifft ab und zu eine Wahl, die wenigstens ein Stück weit politisch konnotiert ist. Augenfällig war das an der Vergabe anno 1953 an Winston Churchill. Der grosse, aber gebrechliche alte Mann konnte den Preis nicht persönlich in Empfang nehmen, Lady Churchill vertrat ihn. Die Ehrung galt auch, aber gewiss nicht nur dem Retter Europas; Churchill war obendrein tatsächlich ein herausragender Meister der englischen Sprache, in Wort und Schrift.

Als Alexander Solschenizyn 1970 ausgezeichnet wurde, war das ein scharfer Nadelstich gegen das Moskauer Politbüro. Schliesslich hatte der ehemalige Häftling Solschenizyn es gewagt, das riesige, barbarische Lagersystem, den Gulag, offenzulegen und anzuprangern (was damals übrigens radikaleren Linken im Westen peinlich war). Solschenizyn wurde in den Westen ausgewiesen und kehrte erst nach dem Zerfall der Sowjetunion nach Russland zurück. Dort fiel er unter anderem damit auf, dass er, überaus vaterländisch gestimmter Grossrusse, die staatliche Trennung von Russen, Belarussen und Ukrainern als tragisch beklagte. Dennoch, besonders sein Erstling «Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch» wird bleiben. Wie auch Boris Pasternaks «Doktor Schiwago» (Nobelpreis 1958). Beide konnten der Einladung nach Stockholm nicht Folge leisten.

Der Nobelpreis für Literatur wurde 1901 erstmals verliehen, an bisher 102 Preisträger und 16 Preisträgerinnen. Manche von ihnen sind so gut wie vergessen, darunter beispielsweise just der allererste, der Franzose Sully Prudhomme, oder auch der Deutsche Rudolf Eucken (1908), der Schwede Verner von Heidenstam, der Schweizer Carl Spitteler (1919), der Sowjetrusse Michail Scholochow (1965) und weitere mehr; auch das Werk Heinrich Bölls (1972) setzt bereits Archivstaub an – wie ein böses Aperçu besagt: Es ist literarisch keine hinlängliche Lebensleistung, sich zum Katholizismus und zur rheinländischen Herkunft zu bekennen.

…und viele wurden übergangen

Dagegen liesse sich eine Liste übergangener ganz Grosser erstellen, buchstäblich eine Parade verkannter Genies. So hat die Akademie durchaus einen gewissen «Home Bias», mit bisher acht schwedischen Geehrten, doch ausgerechnet August Strindberg war nicht «papabile». James Joyce, Robert Musil, Marcel Proust, Leo Tolstoi, Mark Twain – waren die seinerzeit Nobodies? Oder in etwas jüngeren Jahrzehnten Graham Greene, Philip Roth, John Updike, und – mais bien sûr! – Georges Simenon? Oder Vladimir Nabokov, der gebürtige Russe, der in seiner Muttersprache und später in Englisch schrieb (etwa «Lolita») und seine letzten Jahre in Montreux verbrachte?

Übrigens, quasi in eigener Sache, schmerzt es doch ein wenig, dass Friedrich Dürrenmatt und/oder Max Frisch der Ritterschlag verweigert blieb. «Dürri» legte 1978/80 «Der Meteor» und «Dichterdämmerung» vor, die er «Nobelpreisträgerstücke» nannte, sei es aus Frust oder aus Spott; allzu ernst sollte der Nobelpreis tatsächlich nicht genommen werden, gerade im weiten Feld der Belletristik.

Dennoch, erhielte ihn jemand aus der Ukraine (bekannt ist etwa auch Juri Andruchowytsch), wäre das naturgemäss ein Signal an den Kreml. Der würde wohl postwendend die Böswilligkeit und fachliche Liederlichkeit des Nobelpreiskomitees anprangern. Abgesehen davon, dass für die machthabende Clique das Ukrainische – mit seinen schätzungsweise 45 Mio. Sprechern – ohnehin ein auszumerzender Skandal ist. Doch aus den feuchten Träumen des Moskauer Regimes wird wohl nichts. Nicht auf dem Schlachtfeld und schon gar nicht in der Kultur. Dafür ist die Ukraine zu vital. Was, aus westlicher Sicht beschämend, just damit zu tun haben dürfte, dass es dortzulande ganz generell nicht um eitlen Schabernack geht, sondern um existenzielle Fragen. Um Sein oder Nichtsein.

Fehler gefunden?Jetzt melden.