Der Chart des Tages – Die Lohn-Preis-Spirale läuft an In den USA ist das Lohnwachstum mit einem Inflationsziel von 2% nicht in Einklang zu bringen. Alexander Trentin

Quelle: UBS

In den USA und Europa steigen die Inflationsraten immer weiter. Aber während in Europa weiterhin grossteils die Preise für Energie und Nahrung noch die Teuerung bestimmen, scheint die Inflation in den USA schon tiefer im Wirtschaftsgefüge verankert zu sein. Denn das anhaltend hohe Wachstum der dortigen Löhne spricht dafür, dass die Preise nun durch den Arbeitsmarkt angefeuert werden.

Die obige Grafik zeigt, dass der durchschnittliche Stundenlohn in den USA zuletzt um gut 5% gestiegen ist. Die US-Kerninflation wird zunehmend von den Preisen für die arbeitsintensiven Dienstleistungen statt für Güter angetrieben. Es herrscht eine Knappheit an Arbeitskräften. Die Differenz zwischen den offenen Stellen und arbeitslos gemeldeten Personen ist so gross wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Daher ist es ausgemacht, dass die Löhne weiter steigen. Und je höher die Löhne, desto mehr werden von den Konsumenten höhere Preise akzeptiert – beispielsweise für Mieten. Die berüchtigte Lohn-Preis-Spirale kommt dann in Gang.

Analysten von UBS glauben, dass die hohe Lohninflation es für die US-Notenbank erschwert, den Preistrend auf ihr Teuerungsziel zurückzubringen. UBS kommentiert: «Selbst wenn die Güterpreise nicht mehr schnell steigen, wird es für das Fed schwierig sein, das Inflationsziel von 2% mittelfristig zu erreichen, wenn sich das Lohnwachstum nicht mässigt. Es bleibt abzuwarten, ob das Fed das Lohnwachstum senken kann, ohne eine Rezession auszulösen.»

Alexander Trentin hat als Redaktor im Märkteressort der «Finanz und Wirtschaft» die Interessen der Anleger im Blick: Wie baut man ein Portfolio? Welche Kryptowährungen sind ein Schwindel? Welche Investmentstorys sind zweifelhaft? Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

