Sommer, Sonne, Sand und Seelenruhe: Auch die Regierenden haben Anrecht auf Ferien – und unsereins auf Ferien von ihnen. Es lebt sich leichter ohne politische Dauerbeschallung und sorgloser im Wissen, dass die Neunmalklugen für ein paar Wochen untätig sein werden. Dann kreieren sie keinen neuen «Handlungsbedarf» und richten ergo keinen Flurschaden an. In Abwandlung von Blaise Pascal liesse sich lästern: Das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass die Politiker nicht ruhig in einem ­Hotelzimmer zu bleiben vermögen.

Wären eben nicht die zudringlichen Pressefritzen (en passant: Der frühere deutsche Bundeskanzler Willy Brandt frotzelte gerne über die «Vertreter der papierverarbeitenden Industrie», was natürlich lange vor dem Internet war). Sie können es, da und dort wenigstens, nicht lassen, Premiers und Publikum zu grossen «Sommerinterviews» zu quälen. Gemeinhin ist solch plätscherndes Geplauder, gefilmt oder gedruckt, von erlesener Fadesse.

Das war schon zu Zeiten von Kanzler Helmut Kohl so, der in Österreich, am Wolfgangsee, vor der Kamera heile Familie zelebrierte, allerlei fabulierte und nebenher selbstquälerisch für kurze Zeit ein paar Pfund abspeckte. Die grossen deutschen TV-Anstalten trabten rituell dort an.

«Malle», Provence, Norwegen

Kohls österreichischer Amtskollege Bruno Kreisky war selbst nach seinem Rücktritt noch gefragt. Sogar erst recht, weil er es als Polit-Pensionist und lebende Legende liebte, giftig nach links und rechts auszuteilen; prima Stoff für die Saure-Gurken-Zeit. So hält sich folgende köstliche ­Episode: Zwei Redaktoren des Wiener Nachrichtenmagazins «Profil» besuchten anno 1986 den Altkanzler in seinem Ferienhaus auf Mallorca. Kaum war das Tonbandgerät (ein museales Utensil aus der frühen Neuzeit, wie Papier) eingeschaltet, zog Kreisky wunschgemäss gegen alles und jeden vom Leder. Die Journalisten verabschiedeten sich beglückt.

In den Lüften zwischen Palma und Schwechat aber bemerkten sie bestürzt, dass wohl die Hitze das Tonband lahmgelegt hatte. Auf der Redaktion rekonstruierten die beiden aus der Erinnerung Kreiskys Aussagen und faxten (s. o.) den Text bange nach Mallorca, zur Freigabe, wie üblich. Das Wunder geschah: Während Kreisky nach allen früheren Interviews, nicht nur in «Profil», die pingelig nach Aufzeichnung abgetippt worden waren, an jedem Satz etwas herumzumäkeln gehabt hatte, fand er just diese Version tadellos. Er rief nach Wien an und lobte, verbürgter Überlieferung zufolge: «Sehen S’, meine Herren, endlich einmal schreiben Sie das, was ich wirklich gesagt habe!»

«Vita contemplativa als Frischzellenkur von der rastlosen Vita activa – das muss auch heissen: Lektüre.»

Ein anderer kantiger, grantiger Alter, der westdeutsche Gründervater Konrad Adenauer, verbrachte seine Hochsommer­wochen regelmässig in Cadenabbia am Comersee. Die Fotos des rüstigen, listigen Kanzlers beim Bocciaspiel stehen sinnbildlich für die sich aufhellende Stimmung der jungen Bundesrepublik: Man war wieder wer, genoss Wirtschaftswunder und Fresswelle und pflegte das Fernweh, den Appetit und den Durst am liebsten in Italien zu stillen. Musikalisch ist das in der Schnulze «Wenn bei Capri die rote Sonne…» auf den Punkt gebracht, önologisch im Chianti-Fiasco («Cameriere, ’n Vino Rosso bitte, aber ’n roten, ja!»).

Kanzler Brandt verzog sich lieber ins karge Norwegen, wohin er sich während der Nazizeit als Widerstandskämpfer abgesetzt hatte. Sein Nachfolger Helmut Schmidt reiste jeweils in die Schweiz (in die sanfte Holsteinische freilich). Und der gegenwärtige, blasse Kanzler – Olaf Scholz? Man scheint es aktuell noch nicht zu wissen. Vielleicht nach Bayern oder Hessen, denn dort wird im Oktober der Landtag gewählt, und die SPD schwächelt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat es leichter, was «le bon temps au soleil» betrifft: Ihm und seinem Anhang steht die Staatsresidenz Fort de Brégançon an der Küste der Provence zur Verfügung. Übrigens mochte der Gründer der Fünften Republik, Charles de Gaulle, den Midi nicht. Er, als herber Nordfranzose aus Lille, verachtete die liebliche Landschaft und die linden Lüftchen als verweichlichend. Apropos Urlaub in Frankreich: ­Macron stört sich an der Dauer der Schulferien, zweieinhalb bis drei Monate den Sommer über. Neulich hat er die alte Debatte darüber wieder angestossen.

Sein amerikanischer Kollege Joe Biden wird wohl auch ein paar Tage ruhen; im vergangenen Jahr verzog er sich auf ein Inselchen vor South Carolina. «Sleepy Joe» hat das Relaxen auch bitter nötig. Gemessen am vifen Adenauer wirkt er mitunter durchaus angegreist. Der (physisch) pumperlgsunde Donald Trump pflegte in New Jersey zu golfen, Barack Obama schliff auf der Nobelinsel Martha’s Vineyard am Handicap. Da war George W. Bush origineller, ja meditativer: Er stutzte auf seiner staubigen Ranch in Texas das wuchernde Gesträuch. Lange, sehr lange Ferien stehen womöglich dem spanischen Premier Pedro Sánchez bevor. Am 23. Juli wird gewählt, und die regierende linke Koalition steht wohl vor einer Niederlage.

Die Schweiz hat eine Regierung ohne Chef (zum Glück, das fehlte noch). Das Präsidium auf ein Jahr verleiht ein Modikum mehr Glanz und Pflicht, doch nicht mehr Macht. Wie der Blick in ein Boulevardblatt eröffnet, bleibt Bundespräsident Ignazio Cassis in seinem heimatlichen Tessin; klar, dort machen andere Ferien. Bundesratskollege Guy Parmelin, der Winzer vom Léman, verreist kurz ins Burgund, ist also seinem angestammten Kulturkreis treu. Albert Rösti verlässt keck die Heimat, SVP hin oder her, und wagt sich gleich für ein paar Tage aufs EU-Eiland Korsika.

Akten statt Klassiker

Die vier anderen Mitglieder der Landes­regierung halten sich bedeckt, vage. Immerhin ist von Alain Berset zu vernehmen, er werde in seinem Derniere-Sommer als Bundesrat ins Ausland verreisen (gewiss umsichtig navigierend). Viola Amherd wird Velo fahren, Karin Keller-Sutter will mal intra muros, mal im nahen Ausland weilen, desgleichen Elisabeth Baume-Schneider, die zwischendurch nach Logroño, Spanien, an ein Ministertreffen reist.

Vita contemplativa als Frischzellenkur von der rastlosen Vita activa – das muss auch heissen: Lektüre. Vorzugsweise Klassiker (würden mehr gute alte Bücher ­gelesen, müssten weniger schlechte neue geschrieben werden). Tipps für das konkordante Kollegium: Jacob Burckhardt, «Weltgeschichtliche Betrachtungen», Edgar Bonjour, «Geschichte der schweizerischen Neutralität», Jean Rudolf von Salis, «Grenzüberschreitungen», Antoine Henri Jomini, «Précis de l’art de la guerre». Lauter heimisches Schaffen.

Doch was teilt uns die Bundeskanzlei Juli für Juli mit? Die bevorzugte Lektüre der Landesväter und -mütter sind Dossiers. Damit sie am 16. August, an der ersten Sitzung nach der Pause, im Bilde sind.

