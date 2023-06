Interview mit SPS-CEO René Zahnd – «Die Mieteinnahmen wachsen weiterhin» Der Chef von Swiss Prime Site über die Fokussierung, die Herausforderung höherer Zinsen und Aussichten auf das zweite Halbjahr. Marc Forster

René Zahnd fokussiert Swiss Prime Site auf die Sparten Immobilien und Asset Management. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Das grösste kotierte Immobilienunternehmen der Schweiz, Swiss Prime Site, hat im ersten Halbjahr zwei grosse Schritte angekündigt: die Schliessung des Zürcher Warenhauses Jelmoli per Ende 2024 mit einer anschliessenden veränderten Nutzung der Immobilie und der Verkauf des Liegenschaftendienstleisters Wincasa. Damit konzentriert sich das Unternehmen weiter auf das Kerngeschäft, den Geschäftsimmobilien an guten Lagen. Immobilieninvestments für Dritte in der Sparte Asset Management sollen als zweites Standbein weiter ausgebaut werden.