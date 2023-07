Kaffee mit Shirley Grimes – «Die Musik hat mich gerettet» Die irischstämmige Folk-Sängerin hat ihr Heimatland früh verlassen – und ist in Bern gelandet. Die Pandemie hat sie auf neue Ideen gebracht. Arno Schmocker

Queen Amidala hält sich während des ganzen Interviews vornehm still. Ihre Kinder, beide Star-Wars-Fans, hätten den Zwergpudel nach der Mutter von Luke Skywalker benannt, lacht Shirley Grimes. Die Folk-Sängerin hat die erst vor kurzem eröffnete Caffèbar Riva am kleinen Egelsee im Osten der Stadt Bern als Treffpunkt ausgewählt. Auf den Wunsch nach einem Gespräch hatte sie geantwortet: «Ich hätte nie gedacht, jemals eine Interviewanfrage von einer Finanzzeitung zu erhalten!»

Auch wenn es ihrem Berner Dialekt nicht mehr anzumerken ist: Shirley Grimes stammt aus einem Dorf im Südwesten Irlands. Wie so manche ihrer Landsleute ist sie ausgewandert. Aber nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern «ohne festen Plan», mit Rucksack, Gitarre und wenig Geld. Sie sei nicht in einer musikalischen Familie aufgewachsen, wohl aber auf einer musikalischen Insel. Schon als Teenager tritt sie in Pubs auf. «Die Musik hat mich gerettet. In Irland fühlte ich mich von der katholischen Kultur immer mehr eingeengt, ich musste ausbrechen», erzählt sie.

So gerät Shirley Grimes mit achtzehn Jahren über eine Bekanntschaft mit einer Schweizerin zufällig nach Bern. Mit einer gleichaltrigen Australierin schlägt sie sich als Strassenmusikerin unter den Lauben der Bundesstadt durch. Es bilden sich Menschentrauben, so grosse, dass ein Busfahrer anhält und sich beschwert.

Ein weiterer Zufall prägt ihre Karriere mindestens ebenso: Schon am ersten Abend trifft sie zwei Musiker, Bänz Oester und Gilbert Paeffgen, und mit ihnen tritt sie ein Jahr später bereits auf der Hauptbühne des Gurtenfestivals auf. Bald darauf folgt die erste CD des Trios mit dem Titel «Songs of Seas and Ferries». Vom Erfolg überwältigt, tritt Shirley Grimes vier Jahre lang nicht mehr öffentlich auf.

Mittlerweile sind es acht Alben in verschiedener Besetzung geworden, doch das letzte liegt fünf Jahre zurück. Zunächst hat die Folk-Sängerin mit einem Tinnitus im linken Ohr zu kämpfen. Jedes Geräusch empfindet sie als Dissonanz. Mit der Zeit lernt sie, mit der Störung der Hörfunktion umzugehen. Heute empfindet sie den Tinnitus als «Verbündeten» – er signalisiere ihr, wenn sie bremsen solle.

Dann Covid, eine besonders einschneidende Erfahrung. «Ich komme aus einer Kultur der Angst», sagt sie in Anspielung auf ihre von der katholischen Kirche geprägte Kindheit. Diese Gefühle seien während der Pandemie wieder hochgekommen. Da auch ihr Ehepartner Musiker ist, fällt der Lebensunterhalt weg. Doch mehr zu schaffen macht Shirley Grimes das Gefühl von Isolation, sie vermisst den direkten Kontakt mit Freunden und dem Publikum.

Viele Künstler suchen während der Pandemie neue Wege. Auch Shirley Grimes, aber auf ihre Weise. «Musikalisch war ich überhaupt nicht kreativ, ich nahm auch keinen Livestream auf wie andere», schildert sie. Zusammen mit ihrem Mann fängt sie an, Möbel für ihr Heim zu schreinern: «Mir gefällt es, mit der Hobelmaschine zu arbeiten», sagt die eher zierliche Frau.

In der Coronazeit entsteht die Idee «Kultur am Bettrand» (www.kulturambettrand.ch), ein Projekt gegen Isolation und Einsamkeit für Gesundheitsbeeinträchtigte, die keinen Zugang zur Kultur haben. Shirley Grimes kann sozusagen ein Lied davon singen, nicht nur wegen Corona: Ihr Sohn lag nach der Geburt wochenlang auf der Intensivstation. Nach einer Vorbereitungszeit von einem Jahr hat das Projekt im Frühling abgehoben. «Es ist noch ein winziges Baby, aber es gedeiht sehr gut», sagt sie. Der Juli sei ausgebucht.

Alle dreissig angefragten Künstler haben zugesagt, unter ihnen (inter-)nationale Grössen wie Jazz-Pianist Colin Vallon, Blues-Songwriter Hank Shizzoe, Radiolegende und Geschichtenerzähler Walter Däpp, die Sängerin Corin Curschellas, natürlich Shirley Grimes selbst und ihr Mann, Bassist Wolfgang Zwiauer. Sie treten im Spital, im Heim oder bei Schwerkranken zu Hause auf.

Ein Selbstläufer ist «Kultur am Bettrand» indessen noch nicht. Shirley Grimes betont, die Finanzierung des Projekts sei «sehr schwierig». Und spätestens wenn es auch in Zürich, Basel und Luzern starte, werde es nötig sein, die Administration in andere Hände zu geben. Dann hoffe sie, wieder Songs schreiben zu können – vier Jahre Pause, das sei noch nie vorgekommen.

In Irland ist sie übrigens erst 2019 wieder aufgetreten, nach fast drei Jahrzehnten. In einem bestimmten Moment habe sie gemerkt, dass die emotionale Bindung zu ihrem Heimatland viel stärker sei, als sie sich eingestanden hatte – nämlich dann, als es darum ging, sich in der Schweiz einbürgern zu lassen: «Im entscheidenden Moment sind mir die Tränen hochgeschossen, und ich habe auf der Amtstreppe kehrtgemacht.»

