Seit Chinas Aussen- und Sicherheitspolitik unter der Führung von Staats- und Parteichef Xi Jinping aggressivere Töne anschlägt, wälzen westliche Militärexperten die Idee eines asiatischen Bündnissystems nach dem Vorbild der Nato, die über Jahrzehnte hinweg den Frieden in Europa gesichert hat. In jüngster Zeit, und vor allem seit dem von Peking tolerierten Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, interessiert man sich in Tokio, Seoul, Canberra und Wellington verstärkt für Instrumente der Zusammenarbeit zwischen gleichgesinnten, westlich geprägten Nationen.

Bereits hat Peking den Quadrilateral Security Dialogue (Quad), der die USA, Japan, Indien und Australien umfasst, sowie das Sicherheitsforum Aukus (Australien, Vereinigtes Königreich, USA) als «asiatische Nato» kritisiert. Interessant ist übrigens, dass in diesen beiden Foren Frankreich, die einzige europäische Macht mit zum Mutterland gehörenden Territorien im Pazifik, nicht vertreten ist. Paris hat sich dementsprechend auch gegen die Idee der Errichtung eines Überseepostens der Nato im Fernen Osten ausgesprochen. Naiv wäre, wer verkennen würde, dass im Hintergrund dieser Positionsbezüge auch handfeste Interessen an der Werbung für und dem Verkauf von Waffensystemen stehen.

Als der Ostblock auseinanderbrach und der Kalte Krieg zu seinem Ende kam, glaubten viele an den Beginn einer langen Epoche westlicher Dominanz und vom Westen geprägter Globalisierung. Die Geschichte war, so hiess es, an ihrem Ende angelangt: Marktwirtschaft, Freihandel und liberale Demokratie hatten ein für allemal obsiegt. Die globale Finanzkrise von 2008 bis 2010 schmälerte zwar diese Zuversicht, doch die entscheidende Wende kam 2012 mit der Machtübernahme von Xi Jinping in China. In den westlichen Medien fokussierte man auf die Tatsache, dass sich Xi unlängst zu einer präzedenzlosen dritten Amtszeit bestätigen lassen konnte. In Wahrheit resultierte die grosse Zäsur daraus, dass mit Xi ein Ideologe und nicht ein Pragmatiker die Macht in Partei und Staat innehat. Dies sollte die Interaktion zwischen den USA und, etwas später, Europa und der Volksrepublik verändern.

Wandel durch Handel – passé

Vor allem dank dem pragmatischen Staatsmann Deng Xiaoping hatte der Westen es während längerer Zeit mit einem China zu tun, für das in mancherlei Hinsicht das Schlagwort vom Wandel durch Handel gelten konnte. Dies ist heute eindeutig nicht mehr der Fall, wobei die Frage, wer die grössere Schuld an der markanten Verschlechterung der Beziehungen zwischen dem Westen und China trägt, wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt schlüssig beantwortet werden kann. Tatsache ist, dass sich beide Seiten mit grossem Misstrauen betrachten und eine gewisse Aggressivität emporgekommen ist, die auf beiden Seiten dem Bedarf nach militärischer Stärke und kollektiver Sicherheit grossen Auftrieb gegeben hat. Die Welt ist hinter die Zeit zurückgefallen, als die damalige Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit (KSZE) ihr Wirken zu entfalten begann.

Alle diese klimatischen und tektonischen Veränderungen haben Sicherheitskonstellationen entstehen lassen, die noch vor kurzem unvorstellbar gewesen waren. In ganz besonderem Masse gilt dies für Japan, dessen geopolitische Interessen denn auch den Kernpunkt der Annäherung zwischen der Nato und dem Indopazifik stehen. Als Folge der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs hatte sich das seinerzeit von den USA besetzte Japan eine pazifistische Verfassung gegeben. Sie sah den Verzicht auf den Einsatz der Selbstverteidigungskräfte ausserhalb des eigenen Territoriums und der Küstengewässer des japanischen Archipels vor. Das Land richtete sich, wie der Nachbar Südkorea, bequem unter dem amerikanischen Schutzschirm und mit minimalen Verteidigungsaufwendungen ein.

Unter der Führung des langjährigen Ministerpräsidenten Shinzo Abe hatte in den 2010er Jahren eine deutliche Öffnung von Japans Geopolitik in Richtung Südostasien, Indien und Australasien stattgefunden. Beschleunigt wurde dieser Prozess noch durch die Politik der Trump-Regierung, die recht handfeste Zweifel aufkommen liess, ob die USA beispielsweise im Fall eines Kriegs um die Senkaku-Inseln im Ostchinesischen Meer, auf die auch China Anspruch erhebt, wirklich an Japans Seite stehen würden. Schon seit einigen Jahren drängen japanische Sicherheitsexperten auf eine Diversifikation der Bündnisstruktur.

Uneinigkeit im Atlantikpakt

Die als AP4 bekannten indopazifischen Partner Japan, Australien, Neuseeland und Südkorea nehmen als Beobachter an Nato-Gipfeltreffen teil und arbeiten derzeit an sogenannten Individually Tailored Partnership Programs . Der Krieg in der Ukraine und die spannungsgeladene Situation um die Insel Taiwan, die jederzeit in einen Krieg eskalieren kann, dürften die Protagonisten einer engeren Sicherheitszusammenarbeit zwischen der Nato und den AP4 beflügeln. Hier lassen sich Synergien finden, die kostspielige Verteidigungsaufwendungen effizienter machen. Ebenso kann ins Feld geführt werden, dass ein Kriegsausbruch in der Strasse von Taiwan Europa zwangsläufig schwer in Mitleidenschaft ziehen würde. Auch stellt sich die Frage, wie die Nato-Bündnispartner sich zu engagieren haben, sollten die USA in einen Krieg gegen China hineingezogen werden.

Kritiker eines voreiligen Abschliessens von Bündnisvereinbarungen dagegen bemängeln, dass die westlichen Ressourcen schon heute, im Kampf gegen Russland, überbeansprucht seien. Während die Briten und die Kanadier mit ihrer traditionellen Bereitschaft zu Engagements in Übersee auf der Seite der Befürworter einer engeren Zusammenarbeit mit AP4 stehen dürften, gibt es viele kleinere und mittlere Nato-Staaten, die über geringe Machtmittel verfügen und dem fernen Indopazifik nichts für ihre Sicherheit abzugewinnen vermögen. Schliesslich gibt es viele Bedenkenträger in Staaten wie Deutschland, den Niederlanden oder in Mittel- und Osteuropa, die sich nicht in fremde Händel ziehen lassen wollen und die es sich auch nicht mit China verderben wollen. Indirekt spielt Peking darauf an mit der Mahnung an Japan und Südkorea, sich auf ihre asiatische Identität zu besinnen.

Urs Schoettli ist freier Journalist in Tokio. Mehr Infos

