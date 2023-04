Rekordhohe Goldkäufe der Zentralbanken seit Kriegsbeginn – Die Notenbanken engagieren sich stärker am Goldmarkt Offizielle Goldreserven gewinnen im Zuge der Zeitenwende nochmals an Bedeutung. Susanne Toren

Gestapelte Goldbarren werden für den Weitertransport zu einer Notenbank der Emerging Markets parat gemacht. Bild: Getty Images

In der heutigen Epoche der Deglobalisierung, multipolarer Machtstrukturen und des minimalen Vertrauens der Staaten untereinander ist Gold so gefragt wie selten zuvor. Und dies sogar bei den Währungshütern. So liegen nach Angaben des World Gold Council die Goldkäufe der Zentralbanken im Kriegs- und Krisenjahr 2022 auf rekordhohen 673 Tonnen (vgl. Grafik).