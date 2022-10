Der Überlieferung nach soll am Eingang zum Orakel von Delphi die Inschrift «Erkenne dich selbst» angebracht gewesen sein. «Erkenne dich selbst» als die Aufforderung, sich nicht nur in Worten und blossen Äusserlichkeiten zu verlieren, sondern das eigene Tun und Lassen im Innersten sorgfältig in den Blick zu nehmen. Wendet man diese Denkhaltung auf das Tun und Handeln der Europäischen Zentralbank (EZB) während der vergangenen zwölf Monate an, lässt sich einiges über ihre innere Überzeugung ableiten.

Vor ziemlich genau einem Jahr vermeldete Eurostat erstmals einen deutlichen Inflationssprung in der Eurozone auf 4,1%. Der Russland-Ukraine-Krieg war noch kein Thema, die sich entfaltende Inflationsdynamik spiegelte sich jedoch bereits in den Daten. Ein Jahr später steht die Inflationsrate in der Eurozone auf rund 10% (Kerninflation 5%).

Zunächst fällt im Rückblick auf, dass die Inflationsprognosen der EZB bis heute kontinuierlich den Inflationsdruck unterschätzt haben. Nun ist die EZB hier in bester Gesellschaft, weil das Aufbäumen des Inflationsdrucks grundsätzlich von den allermeisten Akteuren nicht oder zumindest nicht in diesem Mass erkannt wurde (das gilt unabhängig vom Ukrainekrieg, der als nicht prognostizierbares exogenes Ereignis zu qualifizieren ist).

Systemische Fehlprognosen

Aus einer ökonometrischen Perspektive sind die verwendeten makroökonomischen Modelle zur Inflationsprognose jedenfalls zu hinterfragen, wenn die Inflationsdynamik dermassen falsch eingestuft wurde. Jedes Modell hat naturgemäss Schwächen, die EZB hat aber offensichtlich auch die Wahrscheinlichkeit der Prognosefehler ihrer Modelle nicht richtig eingeschätzt und deshalb auch zu lange uneinsichtig auf ihrer Position des nur temporären Inflationsschubs beharrt. Das ist eine «handwerklich» relevante Verfehlung für eine Notenbank. Zum Vergleich dazu sei erwähnt, dass auch das Fed die Inflationsentwicklung zunächst falsch eingeschätzt hatte, sich aber viel schneller des Fehlers bewusst wurde und dies auch unverblümt kommunizierte.

«Preissignale werden unterdrückt, mit dem Oberziel, die Eurozone zusammenzuhalten.»

In dieser Phase, in der die EZB von der tatsächlichen Inflationsdynamik und auch vom Marktkonsens überholt wurde, folgte das neue Mantra des EZB-Direktoriums, die Notenbankpolitik «data dependent» zu gestalten. Sprich, die Geldpolitik werde dann angepasst, wenn die Inflationsraten und die damit verbundenen Indikatoren eine relevante Veränderung signalisierten. Dies klingt im ersten Moment sachlogisch gerechtfertigt. Im Zusammenhang mit der Inflationsentwicklung kann dies aber auch als sehr kritische Maxime gesehen werden, weil es damit immer eine reaktive Haltung gegenüber einer bereits in Gang gesetzten Preiserhöhungsspirale impliziert.

Diese Strategie berücksichtigt somit keinesfalls die psychologische Dimension der Inflation, deren Natur geradezu deshalb gefährlich ist, weil sie vielschichtige selbstverstärkende Effekte hat. Nicht ohne Grund wird von Notenbanken üblicherweise gefordert, die Inflationsentwicklung auf das Genaueste im Auge zu halten und bei ersten Anzeichen einer sich aufschaukelnden Inflation zu agieren. Denn es kann sich schnell eine Situation herausbilden, in der die Gefahr, zu wenig gegen die Inflation zu unternehmen, grundsätzlich grösser ist, als zu viel dagegen zu tun.

Glaubwürdigkeit in Gefahr

Warum ist das alles von grösster Bedeutung? Weil es um die künftige Glaubwürdigkeit der EZB geht. Hat eine Notenbank den grössten Inflationsschub seit Jahrzehnten nicht kommen sehen, dann werden sich die Marktakteure in Zukunft die Frage stellen müssen, welche Güte die jeweilige Ansicht der EZB zur Inflationsentwicklung noch hat. Noch hat die EZB ihr Glaubwürdigkeitspotenzial nicht gänzlich aufgebraucht, die Inflation-Forward-Sätze deuten darauf hin, dass der Marktkonsens nun zumindest mit der Inflationsprognose der EZB wieder übereinstimmt.

Skeptischer ist der Aspekt zu werten, ob die Inflationserwartungen in der Realwirtschaft derart verankert sind, wie die EZB das weiterhin behauptet. Ob die dafür verwendete Consumer Expectations Survey (CES) tatsächlich das richtige Instrument ist, sei aufgrund der Fehlprognosen der Vergangenheit dahingestellt. Für eine Institution, deren primäre Aufgabe auf der Fähigkeit beruht, Inflationsentwicklungen möglichst frühzeitig richtig einzuschätzen, ist das alles kein Ruhmesblatt.

Nun kann man bezüglich des tatsächlichen Zeitpunkts und des Ausmasses der Zinserhöhungen aus guten makroökonomischen Gründen unterschiedliche Denkschulen vertreten. Darum geht es hier nicht. Vielmehr geht es darum, welche Reputation sich die EZB in dieser extremen Inflationsphase aufbaut oder eben nicht. Jede Krise bietet in diesem Sinne auch eine Chance, durch die eigene Reaktion darauf Erwartungen für die Zukunft zu bilden. Der Eindruck ist jedenfalls, dass die Inflationsbekämpfung nicht die prioritäre Rolle geniesst, die die Europäischen Verträge unumstösslich vorgesehen haben.

Inflationsbekämpfung nur als Zweitziel

Bezeichnend – ja geradezu offenbarend – war die eiligst einberufene Notfallsitzung am 15. Juni. Nicht die rasant steigenden Inflationsraten waren Anlass dazu, sondern die steigenden Zinsen auf italienischen Staatsanleihen. Resultat der Sitzung war dann ein Antifragmentierungsinstrument, das es der EZB hinfort erlaubt, Anleihen einzelner Länder ohne Auflagen mit Käufen zu unterstützen. Preissignale sollen damit unterdrückt werden, mit dem Oberziel, die Eurozone zusammenzuhalten. Klarer kann eine Handlung eine Haltung nicht offenbaren. Das «Whatever it takes» gilt weiterhin in Bezug auf das Zusammenhalten der Eurozone, nicht aber hinsichtlich der Inflationsbekämpfung.

Nun ist das Ziel des Zusammenhalts der Eurozone ja durchaus kein verwerfliches. Die sich manifestierende ökonomische Denkhaltung, wie dies erreicht werden soll, schon eher. Statt Marktsignale zuzulassen (zumindest in einem gewissen Rahmen) und damit ein Korrektiv gegenüber Ländern mit wenig soliden Haushaltsfinanzen wirken zu lassen, ist man gewillt, die Marktkräfte so weit wie nur möglich zu unterdrücken. Das komplette Eliminieren von Marktsignalen mag kurzfristig die Probleme kaschieren, langfristig fehlt aber weiterhin ein Plan, wie jemals Anreize zur Eindämmung der explodierenden Staatsverschuldung entstehen sollen. Dies umso mehr, als die rechtlich-juristischen Korrektive (Maastricht-Kriterien, Stabilitätspakt etc.) keine wirkungsvollen Disziplinierungsmechanismen darstellen, weil sie durch die regelgebenden Instanzen regelmässig untergraben oder aufgeweicht werden.

Heilsame Lektion aus London

Die aktuellen Ereignisse in Grossbritannien, so unrühmlich sie gerade für die sonst eher disziplinierte Haushaltsführung angelsächsischer Länder sind, beweisen, welch kraftvolles Korrektiv die Marktreaktion auf einen fiskalischen Abenteuerkurs haben kann, in London mit dem Resultat, dass ein ganzes Regierungsprogramm zu Fall gebracht wird. Diese Erfahrung wird die britische Politik womöglich noch lange prägen und jeglichen Fantasien von schuldenfinanziertem Grössenwahn a priori keine Chance geben.

Diese Hygienewirkung in der Eurozone zu unterdrücken, scheint das Hauptziel der EZB zu sein. Dies bleibt ebenso ökonomisch fragwürdig wie die bisher laue Inflationsbekämpfung. Es geht aber sogar noch weiter, denn das neue Instrument der EZB fördert geradezu das Unterlaufen der Inflationsbekämpfung, indem es die schuldenfinanzierte spendable Fiskalpolitik der Mitgliedländer selbst in einem Inflationsumfeld anfeuert. Damit verletzt sie auch das Oberziel der Preisstabilität. EZB, erkenne dich selbst und lasse diesen Entwicklungen nicht einfach ihren Lauf.

