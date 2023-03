Der Chart des Tages – Die Optionen-Daytrader zocken weiter Die Gier nach dem schnellen Gewinn mit sehr kurz laufenden Optionen am US-Aktienmarkt bleibt sehr ausgeprägt. Marc Forster

Optionen mit weniger als einem Tag Laufzeit bleiben extrem beliebt. Daten der Bank of America (BofA) zufolge sind im März fast 45% aller Optionen auf dem US-Index S&P 500 mit einem Verfallszeitpunkt innerhalb von weniger als 24 Stunden gehandelt worden.

Vor zehn Jahren lag das Volumen der so genannten Zero-DTE-Optionen (Days to Expiration) am S&P-500-Optionenhandel bei weniger als 5%. Auch vor dem Ausbruch der Coronapandemie Anfang 2020 wurden noch weniger als 10% der Trades mit weniger als einem Tag Laufzeit getätigt.

Erst die Pandemiephase hat die Glücksritter richtig auf den Plan gerufen. Nicht nur Meme-Aktien, sondern eben auch die Zero-DTE-Optionen mit grossem Hebel bei kleinen Kosten wurden im Anleger-Mainstream zum Hype. Institutionelle haben längst begonnen, bei superkurz laufenden Optionen mitzuwetten. Zur Popularität der Produkte trägt bei, dass die Optionenbörse Cboe den Handel mit 0DTE-Optionen inzwischen an jedem Wochentag ermöglicht.

Manchen ist dies unheimlich. Den Optionen-Daytradern wird unterstellt, sie könnten Kursausschläge am Markt verstärken. Ausserdem schwächen die Aktivitäten die Aussagekraft von Indizes wie dem Volatilitätsindikator VIX, der mithilfe länger laufender Optionen errechnet wird.

