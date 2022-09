Vor genau hundert Jahren, am 19. September 1922, verliess ein Passagierschiff den Hafen Odessa in Richtung Istanbul. Die «Fracht»: missliebige Intellektuelle aus der Sowjetukraine. Gegen Ende September 1922 stach die «Oberbürgermeister Haken» von Petrograd aus in See, Mitte November die «Preussen», beide gechartert für prominente, doch der kommunistischen Führung nicht geheure Akademiker. Diese sogenannten «Philosophenschiffe» brachten die Zwangsexilierten nach Stettin. Im Dezember lief die «Jeanne» von Sewastopol nach Konstantinopel aus, ebenfalls mit klugen Köpfen in den Kajüten.

Das war die Glanzidee von Lenin persönlich. Die Lage im ausgebluteten und verarmten Land war explosiv, die Herrschaft der Bolschewiki – nach ihrer gewalttätigen Machtergreifung Ende 1917 – nur fadenscheinig legitimiert, deren Wille zur Macht und Abneigung gegen Andersdenkende jedoch grenzenlos. So gab Lenin, der schon 1921 über eine solche Säuberung nachgedacht hatte, schliesslich die Losung aus: «Verbannung statt Erschiessung» (was ganz und gar nicht heisst, dass andere nicht erschossen worden wären). Selbstredend waren die nicht genehmen Intellektuellen, denen konkret widrigerweise nichts anzulasten war, ohne Gerichtsverfahren abzuschieben; Lenin legte seiner Anordnung gleich eine Liste derjenigen bei, die ihm in seiner fixen Idee der ideologischen Hegemonie als besonders ausschaffungswürdig erschienen.

Trotzkis «erste Warnung»

So gingen Lenins Oberschergen der Geheimpolizei und besonders Leo Trotzki ans Werk, der Organisator der Roten Armee. Die zur Deportation Ausersehenen und ihre Familien wurden verhört, bis aufs Notwendigste beraubt und verschifft. Andere wiederum «durften» auf eigene Kosten das rote Reich per Bahn verlassen, nach Riga oder Warschau. Diese Operation soll insgesamt 225 Persönlichkeiten betroffen haben, «Public Intellectuals», wie sie heute genannt würden. Die Signalwirkung blieb nicht aus; ungezählte weitere machten sich auf den Weg nach Westen, wenige auch nach Osten (etwa nach Harbin und Schanghai). Zentren der russischen Intelligenzija wurden namentlich Berlin und Paris, Hitler sorgte später für eine Verschiebung besonders nach New York.

Kein Land geht aus einer solchen geistigen Selbstverstümmelung, einer derart systematischen Amputation der intellektuellen Eliten unbeschadet hervor.

Trotzki hatte die Aktion im August 1922 im Parteiblatt «Prawda» (Wahrheit) theoretisch vorbereitet: «Die Sowjetregierung hat zu viel Geduld an den Tag gelegt. Jetzt hat sie endlich eine erste Warnung bekannt gegeben: Die aktivsten und konterrevolutionären Elemente unter der Professorenschaft, den Ärzten, Agronomen und anderen werden teils ins Ausland, teils in das Gebiet im russischen Norden verbannt.» Wer expatriiert wurde, hatte letztlich Glück; die Überlebenschancen in Europas Metropolen waren erheblich grösser als in Sibirien.

Gespenstisch wirkt eine weitere Sentenz: «Diese Elemente, die wir ins Ausland schicken oder schicken werden, sind für sich genommen politisch bedeutungslos. Aber sie sind potenzielle Waffen in den Händen unserer möglichen Feinde.» Dieses Denken entspricht exakt der Kreml-Paranoia unserer Tage, die willkürlich alles und jedes als ausländischen Agenten brandmarkt, was ihr nicht in den chauvinistisch-totalitären Kram passt.

Den Rausschmiss aus der Heimat, den Trotzki noch als «weitsichtige Humanität» anpries, erlebte er nur ein halbes Dutzend Jahr später am eigenen Leib. Nach Lenins Tod hatte sich Stalin an die Macht geboxt, genauso ein Scheusal wie sein Vorgänger; Rivalen wie Trotzki liquidierte er konsequent. 1940 wurde Trotzki im Exil in Mexiko von einem Büttel Stalins erschlagen.

Emigration – ganz im Sinn des Regimes

Eine hübsche Anekdote betrifft übrigens Trotzkis erstes Exil. Der aufmüpfige Lew Bronstein war aus dem Zarenreich geflohen und rastlos durch die Welt gezogen. Eine Weile hielt er sich in Wien auf und spielte Schach in den Kaffeehäusern. Als die Nachrichten vom Umsturz in St. Petersburg seinerzeit Wien erreichten, soll der damalige österreichische Ministerpräsident Clam-Martinic gespottet haben: «Wer soll denn schon Revolution machen? Vielleicht der Herr Bronstein aus dem Café Central?»

Auf den Philosophenschiffen, bloss dem zynischen Höhepunkt der Geistesaustreibung, und noch viel mehr auf anderen Wegen verliessen in den Jahren der noch ungefestigten Sowjetdiktatur vielleicht eine bis drei Millionen Menschen das Land. Die genialen Maler Marc Chagall und Wassily Kandinsky zogen in dieser Phase weg, desgleichen der Literatur-Nobelpreisträger (1933) Iwan Bunin, der Ökonomie-Nobelpreisträger (1971) Simon Kuznets und viele weitere.

Kein Land geht aus einer solchen geistigen Selbstverstümmelung, einer derart systematischen Amputation der intellektuellen Eliten unbeschadet hervor. Vielleicht war es das völlige Fehlen eines geistigen Fundus in der russischen Gesellschaft, dass es nach sieben Jahrzehnten des kommunistischen Konformismus in den 1990ern nicht gelang, ein zeitgemässes Staatswesen aufzubauen, dessen Regierung repräsentativ bestellt und dem Volk verantwortlich ist. Die neue Intelligenzija, die unter den Kommunisten herangebildet wurde, war von anderem Schlag: hirngewaschen linientreu oder vorsichtig apolitisch.

Heute verlassen auch wieder Eliten das Land, aus materiellen und mitunter auch aus politischen Gründen. Das Regime Putin, das sich seit dem Überfall auf die Ukraine noch stärker brutalisiert hat als zuvor schon, kann es als Erfolg verbuchen, wenn widerspenstige Akademiker und Dissidenten emigrieren. Ihre oppositionellen Aktivitäten können sie zwar im Ausland fortsetzen, doch von dort aus sind sie noch weniger wirksam als zuvor schon.

Iwan Iljin, der Rehabilitierte

Übrigens war Iwan Iljin zu Lenins Tagen Passagier auf einem der Denker-Dampfer. Er war ein erzkonservativer Philosoph und Publizist, der die Bolschewisten hasste, was dann freilich so weit ging, dass er im Exil den Aufstieg Hitlers feierte. 1937 verschlug es ihn in die Schweiz, wo die Polizei ihn observierte und feststellte, Iljins Haltung sei «national in dem Sinn, dass es sich gegen den gesamten Westen richtet». Wohl wahr. Der frühere KGB-Schnüffler Putin lässt sich unterdessen bekanntermassen von Iljins reaktionären Vorstellungen inspirieren. Der schrieb in seinen Schweizer Jahren einen Verfassungsentwurf für das «Russische Imperium» mit dem Kernpostulat, das Land benötige eine erzieherische Diktatur, um nicht in den Abwärtssog der verdorbenen westlichen Demokratien zu gelangen.

So hat der einstige Deportierte Iljin posthum Karriere als Meisterdenker der heutigen russischen Elite, des Narrenschiffs «Kreml», gemacht. Auch seine sterblichen Überreste ruhen nun in heimatlicher russischer Erde. Putin selbst hat sie 2005 repatriieren lassen.

