Ménèrbes in der Provence wurde durch den Schriftsteller Peter Mayle weltberühmt. Bild: Daniele Schneider/Photononstop RF/Getty Images

Die Provence ist neben der Toscana wohl die zweite grosse mythische Region im südlichen Europa. Ihre Position auf der Karte zu definieren, ist gar nicht so einfach. Grob gesagt ist es der östliche Teil des französischen Midi, der dem Lauf der Rhone folgend südlich der Stadt Valence beginnt. Der Fluss begrenzt die Provence gegen Westen. Die administrative Grossregion Provence-Alpes-Côte d’Azur der Fünften Republik, kurz PACA, liefert nur eine unzureichende Angabe, wie weit sich die Provence erstreckt. Ob beispielsweise die Mittelmeerküste mit den Städten Nizza, Cannes oder Monte Carlo echt provenzalisch ist, darüber lässt sich debattieren.

Kulturell eindeutig Provence ist das Luberon-Tal mit den gleichnamigen Gebirgszügen im Départment Vaucluse. Diese Gegend östlich der Päpstestadt Avignon entspricht genau dem Bild, das viele von dieser südfranzösischen Landschaft haben: sanfte Hügel, alte Dörfer auf Hügeln, Lavendelfelder und Zypressen.

«A Year in Provence»

Was den Luberon seinerzeit endgültig berühmt gemacht hat, ist eine legendär gewordene Erzählung. 1989 hat Peter Mayle, 1939 in England geboren, das Buch «A Year in Provence» veröffentlicht. Es ist kein Werk der grossen Weltliteratur, sondern ein witzig geschriebener, liebevoller und manchmal ironischer, mit vielen Details gespickter Erfahrungsbericht.

Nachdem er viele Jahre erfolgreich als Marketingfachmann in London und New York gearbeitet hatte, kauften Mayle und seine Frau ein altes Bauernhaus beim Dorf Ménèrbes und brachten es auf den neuesten Stand. Mayle schrieb in seinem Buch über die komplizierte Renovation seines neuen Zuhauses, das Leben der einheimischen Bevölkerung, die wunderschöne Natur dieser Gegend und ausgiebig über die Küche der Provence.

Das Buch wurde unverhofft zum Welt-Bestseller. Inzwischen sind über 6 Mio. Exemplare von «A Year in Provence» verkauft worden. Nicht nur die englischsprachige Welt riss sich darum. Übersetzungen gibt es in viele Sprachen. Dabei hatte Mayle seinen Erfahrungsbericht eher aus Verlegenheit geschrieben, an sich hätte er seinem Verlag einen Roman liefern sollen.

Sehnsucht und Massentourismus

Wer den Luberon fast 35 Jahre nach der Veröffentlichung des Buches bereist, erkennt schlagartig, wieso diese Gegend eine solche Anziehungskraft auf Reisende ausübt und wie ein gut geschriebenes Buch die Wirkung noch verstärken konnte. Diese Landschaft weckt Sehnsüchte.

Eigentlich schon beim ersten, sicherlich beim zweiten Blick wird aber auch klar, dass sich die Zeiten geändert haben. Das «Café du Progrès» in Ménèrbes mit seinem etwas agrar-kollektivistisch klingenden Namen war Ende der Achtzigerjahre in Mayles Provence eine Dorfbeiz, in der mürrische Einheimische sassen. Heute ist es ein durchgestyltes Lokal mit relativ hohen Preisen, das von Menschen in teuren Sommerkleidern oder Marken-Poloshirts besucht wird. 1989 dominierten in diesem Café sicherlich nicht Hellblau, Blassrosa oder Beige.

Viele der Besucher des eindrücklichen romanischen Klosters Notre-Dame de Sénanque, darunter zahlreiche ältere Ehepaare aus England, dürften Mayle vor dem Beginn ihrer Reise gelesen haben. Ob er für den Touristenstrom im Luberon massgeblich mitverantwortlich ist, ist ein beliebtes Thema in Rückblicken auf das Leben des 2018 verstorbenen Schriftstellers. Zu seiner Verteidigung muss man sagen, dass in den vergangenen dreissig Jahren auch viele andere schöne Gegenden der Welt überrannt worden sind.

Landschaft als Hauptdarstellerin

Eines von vielen weiteren Büchen Mayles über Südfrankreich wurde 2006 von Ridley Scott als «A Good Year» mit Russell Crowe und Marion Cotillard in den Hauptrollen verfilmt. Trotz der berühmten Hauptdarsteller ist der Film durch und durch mittelmässig. Hauptdarstellerin ist in Wahrheit die Landschaft.

Und diese ist auch 35 Jahre nach «A Year in Provence» atemberaubend, selbst im Zeitalter des Trendtourismus, der auch nur eine Form des Massentourismus ist. Aber wie es so ist mit Klischees: Sie sind eine Überzeichnung oder eine Verklärung einer bestimmten Realität. Dass die Realität deswegen schlecht sein muss, ist ja nun keinesfalls ein Naturgesetz.

