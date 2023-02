Lebensmittelindustrie – Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder Die gehypten Start-ups aus dem Lebensmittelbereich sind an der Börse abgestürzt. Anleger sollten den angestossenen Umbruch aber weiter im Auge behalten. Ivo Ruch

Geschmacklich gibt es bei Vegi-Burgern noch viel Verbesserungspotenzial. Bild: Getty Images

Das Getöse war gross. Als die kanadische Vegimetzgerei The Very Good Food Company – bekannt für ihre Seitanwürste – im Juni 2020 an die Börse ging, sprangen die Aktien 800% in die Höhe. Ihr Allzeithoch erreichten sie bei 7.10 $. «Die Veränderungen im Lifestyle beginnen auch die Investitionsentscheidungen zu beeinflussen», sagte der CEO. Davon ist wenig übrig geblieben: Heute sind die Titel noch 16 Cent wert.