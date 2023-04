Direkt, bodenständig, pragmatisch: Colm Kelleher weckt mit seiner Art die Erwartung, bei UBS auf die richtigen Qualitäten zu setzen. Bild: Iris C. Ritter

Colm Kelleher ist der bessere Schweizer. Der Ire, der als Verwaltungsratspräsident an der Spitze von UBS steht, vereint die Wesenszüge auf sich, für die sich die Eidgenossen sonst so gerne rühmen. Diszipliniert hielt er sich aus der Öffentlichkeit zurück, als Konkurrentin Credit Suisse im vergangenen Jahr Milliarden an Kundengeldern abflossen. Und jetzt, wo er als Hauptverantwortlicher den grössten Bankendeal Europas seit der Finanzkrise navigieren muss, wirkt er bei jeder Gelegenheit aufrichtig direkt, bodenständig und pragmatisch. Wenig Glanz, viel Wille. Er kocht nach dem Rezept, das den Aktionären von UBS schmeckt. Und das macht er gut.

Bewusst oder unbewusst weckt er damit die Erwartung, im Banking dieselben Qualitäten zu verkörpern. Für den Schweizer Finanzplatz und für UBS wäre das ein Segen. Eine Bank, die Risiken sauber abwägt, klar fokussiert ist, Stärken ausspielt und dabei die Dinge einfach hält. Auch wenn es nicht Kellehers Worte sind, so versprechen seine Aussagen der vergangenen Wochen doch genau das. Anlässlich der Generalversammlung vom Mittwoch hat er erneut klargemacht, worauf UBS abzielt: Wachstum in der globalen Vermögensverwaltung und im Asset Management und eine starke Schweizer Bank. Auch hat er erneut bekräftigt, die Risiken von CS «so schnell wie möglich» abzubauen.

Wut, Ohnmacht, Erklärungsnot

Aktionäre, Bund, Behörden und Steuerzahler hören genau hin. Sie alle haben ein materielles Interesse, dass die neue, grössere UBS den Pfad der Tugend weiterverfolgt, den sie nach ihrer Nahtoderfahrung während der Finanzkrise von 2008 eingeschlagen hat. Wohin der Pfad der Sünde führt, hat am Dienstag die nach 167 Jahren letzte Generalversammlung von Credit Suisse gezeigt. Wut und Ohnmacht bei den Aktionären, Erklärungsnot beim Top-Kader.

Drei Stunden lang haben sich am Mikrofon diejenigen abgewechselt, die den Zerfall ihrer Bank über Jahre entweder stillschweigend mitgetragen haben oder sich mit kleiner Stimme kein Gehör verschaffen konnten. CS-Präsident Axel Lehmann blieb nichts anderes übrig, als stoisch jede Regung der frustrierten Menge zu ertragen. Ein eindrücklicheres Mahnmal für Kelleher und seine Führungsspitze gibt es nicht.

Glücklicherweise hat UBS keinen Grund, an ihrer Strategie etwas zu ändern. Dafür geht es ihr zu gut. Dass die Bank heute solide dasteht und Milliardengewinne schreibt, ist dem Management der Vergangenheit zu verdanken. Vor allem Sergio Ermotti, dessen erneute Berufung zum CEO einem Ritterschlag gleichkommt. Nun kann er UBS zum Budgetpreis auf die nächste Wachstumsstufe heben und seine Ambitionen, die Bank massiv wachsen zu lassen, erfüllen. Dem Alphamännchen auf die Finger blicken muss Colm Kelleher. Setzt er sich dabei mit den angedeuteten Tugenden durch, hat die Bank eine grosse Zukunft.

Der Wind wird rauer

Eine Alternative gibt es ohnehin nicht. Die Signale, die Bern nach Zürich schickt, sind eindeutig. Kommende Woche wird im Parlament anlässlich einer Sondersession zwangsläufig auch die Zukunft der Bankenregulierung zu reden geben. Die Diskussion ist wichtig. Die Schweiz kann sich keine zweite Credit Suisse leisten. Dieser Umstand allein macht UBS zur gefährlichsten systemrelevanten Bank eines einzelnen Landes – oder wie es der Genfer Wirtschaftsprofessor Charles Wyplosz gegenüber FuW formuliert hat: Die Schweiz hat das jetzt grösste Bankrisiko der Welt.

Genauso wie aus diesem Grund die bestehende Regulierung inklusive des Too-big-to-fail-Regelwerks hinterfragt werden muss, muss die Finanzmarktaufsicht sich und ihre Kompetenzen hinterfragen. Dass sie am Mittwoch zeitgleich mit dem Auftritt von Kelleher mitgeteilt hat, Bussenkompetenzen anzustreben, ist nur ein Vorgeschmack dessen, was dem Finanzplatz blühen könnte. Der Wind wird rauer. Das muss nicht schlecht sein. Es ist vielleicht sogar nötig.

Und auch am Paradeplatz müssen die Regeln neu gemacht werden. Übermässige Anreize für übermässige Risiken sind der Kern der Unkultur, die Kelleher und Ermotti bei der Integration von Credit Suisse ausmerzen müssen. Zweifellos: Die Zusammenführung zweier unterschiedlicher Kulturen wird eine der grössten Herausforderungen. Vom Abbau der Investmentbank mit all seinen Risiken ganz zu schweigen.

Immerhin: Seit der Generalversammlung ist die wichtige Front zwischen UBS und ihren Kapitalgebern geklärt. Die Basis ist an Bord, auch wenn Colm Kelleher von allen Verwaltungsräten das schlechteste Abstimmungsergebnis erzielt hat. Jetzt heisst es vorwärtsschreiten. Für alle. Bern muss sich darauf konzentrieren, die Rahmenbedingungen richtig zu setzen, die Aktionäre darauf, neues Vertrauen zu schöpfen oder altes zu bekräftigen. Und die Bank? Sie braucht nun vor allem Ruhe und die Chance, es besser zu machen. Geben wir sie ihr.

