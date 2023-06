Interview mit Schweizer Uno-Botschafterin – «Die Rivalität zwischen den USA und China erfüllt uns mit Sorge» Pascale Baeriswyl repräsentiert die Schweiz bei den Vereinten Nationen, wo das Land zum ersten Mal im Sicherheitsrat sitzt. Im Interview spricht die Uno-Botschafterin über die neue Rolle auf der Weltbühne und darüber, was das für die Neutralität bedeutet. Valentin Ade , New York

Pascale Baeriswyl, Uno-Botschafterin der Schweiz, hatte im Mai den Vorsitz des Sicherheitsrats inne, in dem das Land zum ersten Mal bis Ende 2024 Mitglied ist. Bild: John Minchillo/AP Photo via Keystone

Die Schweiz sitzt dieses und nächstes Jahr zum ersten Mal im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (Uno) in New York – rund zwanzig Jahre nach dem Beitritt zur internationalen Organisation. Vertreten wird sie durch Pascale Baeriswyl, die im Mai turnusmässig den Vorsitz des Gremiums innehatte. Mit «Finanz und Wirtschaft» spricht die Uno-Botschafterin über die schwierige globale Lage, in der die Schweiz die neue Stufe der Weltbühne betreten hat, und darüber, welche Gefahren dabei für das neutrale Land lauern.