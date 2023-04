Die Ursache für die jüngsten Bankpleiten in den USA scheint offensichtlich zu sein: 90% der Einlagen bei der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank waren unversichert, und unversicherte Einlagen werden leicht abgezogen. Darüber hinaus hatten beide Banken erhebliche Summen in langlaufende Anleihen investiert, deren Marktwert sank, als die Zinsen stiegen. Als die SVB einige dieser Anleihen verkaufte, um Geld zu beschaffen, kamen die unrealisierten Verluste ihres Anleiheportfolios zum Vorschein. Eine gescheiterte Kapitalerhöhung führte dann zum Abzug der Einlagen, was das Schicksal der Bank besiegelte.

Vier Elemente legen nahe, dass das Problem zum Teil systembedingt sein könnte: Erstens nimmt, immer wenn das Federal Reserve quantitative Lockerungsmassnahmen (QE, Quantitative Easing) durchführt, die Summe unversicherter Bankeinlagen massiv zu. Im Rahmen dieser QE kaufte die Zentralbank damals mit ihren liquiden Reserven Wertpapiere am Markt, was nicht nur ihre eigene Bilanz vergrösserte, sondern auch die des allgemeinen Bankensystems – und das Volumen der unversicherten, abziehbaren Einlagen bei den Banken.

Während das Fed im Zuge der Pandemie seine QE wieder aufnahm, stieg das Volumen der unversicherten Bankeinlagen von etwa 5,5 Bio. $ Ende 2019 auf über 8 Bio. im ersten Quartal 2022. Bei der SVB erhöhte sich der Einlagenzufluss von weniger als 5 Mrd. $ im dritten Quartal 2019 auf durchschnittlich 14 Mrd. pro Quartal während der QE. Aber als dann das Fed sein QE beendete, die Zinsen erhöhte und schnell auf quantitative Straffung (QT, Quantitative Tightening) umschaltete, kehrte sich der Geldfluss um. Die durch den Abschwung des Technologiesektors unter Druck geratenen Kunden der SVB mussten auf ihre Bargeldreserven zurückgreifen, es wurden immer mehr unversicherte Einlagen abgezogen.

«Zu viele Kontrolleure haben die steigende Zinsanfälligkeit der Banken entweder nicht bemerkt, oder sie waren nicht in der Lage, die Banken zu Gegenmassnahmen zu zwingen.»

Zweitens hatten viele Banken, die vom massiven Einlagenzufluss profitiert hatten, liquide Langfristpapiere wie Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere gekauft, um einen profitablen «Carry» zu nutzen: eine profitable Zinsdifferenz gegenüber dem, was die Banken für die Einlagen selbst bezahlen mussten. Normalerweise wäre das nicht sehr riskant gewesen: Die Langfristzinsen waren schon lange nicht mehr gestiegen, und sollte dies doch geschehen, dachten die Banker, würden die Anleger kaum reagieren und trotz Zinserhöhungen auch künftig niedrige Zinsen akzeptieren. So fühlten sich die Banken sowohl von der Vergangenheit als auch von der Trägheit der Anleger geschützt.

Aber diesmal lief es anders, da es sich um flüchtige, unversicherte Einlagen handelte. Weil es zu diesen Einlagen erst durch die Massnahmen der Zentralbank gekommen war, überrascht es nicht, dass sie dann nach dem Kurswechsel des Fed abflossen. Und da sich grosse Anleger leicht untereinander koordinieren können, kann das Handeln weniger Akteure eine Kettenreaktion auslösen. Sogar bei gesunden Banken wollen Anleger, die das Bankenrisiko und die höheren Zinsen von Geldmarktfonds kennen, mit höheren Renditen kompensiert werden. Diese Tatsache bedroht die saftigen Zinsspreads zwischen Investitionen und schlummernden Einlagen – und damit auch die Profitabilität und Solvenz der Banken.

Die dritte Sorge ist, dass diese ersten beiden Trends heute stärker ins Gewicht fallen: 2017 bis 2019, das letzte Mal, als das Fed auf QT und Zinserhöhungen umgeschwenkt ist, wurden die Zinsen weniger plötzlich und stark erhöht als heute – und die Banken hielten weniger zinsempfindliche Wertpapiere. Daher waren die bilanziellen Verluste der Banken gering. Es wurden keine Einlagen abgezogen, obwohl viele der heutigen Umstände auch damals galten.

Jetzt sind nicht nur Umfang und Tempo der Zinserhöhungen grösser, auch der Bestand zinsempfindlicher Anlagen in den Banken ist viel höher. So geht die Federal Deposit Insurance Corporation davon aus, dass allein die unrealisierten Verluste durch verkaufsbereite und bis zur Fälligkeit gehaltene Wertpapiere im Bankenbereich über 600 Mrd. $ betragen könnten.

Die vierte Sorge ist die mangelnde Überwachung des Sektors. Es ist klar, dass zu viele Kontrolleure die steigende Zinsanfälligkeit der Banken entweder nicht bemerkt haben, oder dass sie nicht in der Lage waren, die Banken zu Gegenmassnahmen zu zwingen. Wäre die Überwachung strenger gewesen, wären heute weniger Banken in Schwierigkeiten.

Ein weiteres Problem ist allerdings, dass die Kontrollbehörden nicht alle Banken so stark unter die Lupe genommen haben wie die grössten von ihnen. Die unterschiedlichen Standards könnten dazu geführt haben, dass riskante kommerzielle Immobilienkredite von grösseren, besser kapitalisierten Banken hin zu relativ schwach kapitalisierten kleineren und mittleren Instituten übertragen wurden.

Viele Empfindlichkeiten im Bankensystem wurden also von den Bankern selbst verursacht – aber auch das Fed hat zum Problem beigetragen. Die regelmässigen QE-Runden haben die Bilanz der Banken aufgebläht und ihnen mehr unversicherte Einlagen zufliessen lassen, was sie immer abhängiger von lockerer Geldversorgung gemacht hat. Diese Abhängigkeit erschwert es, die QE umzukehren und die Geldpolitik zu straffen. Je umfangreicher die QE waren und je länger sie gedauert haben, desto mehr Zeit sollte sich das Fed lassen, seine Bilanz zu normalisieren und – idealerweise – die Zinsen zu erhöhen.

«Leider stehen diese Sorgen um die Finanzstabilität mit dem Fed-Mandat zur Inflationsbekämpfung in Konflikt.»

Leider stehen diese Sorgen um die Finanzstabilität mit dem Fed-Mandat zur Inflationsbekämpfung in Konflikt. Die Märkte erwarten nun, dass die Notenbank – trotz einer Inflation, die den Zielwert erheblich überschreitet – die Zinsen senkt, und einige Beobachter fordern bereits das Ende der QT. Bereits jetzt stellt das Fed über ihr Diskontfenster und andere Kanäle erneut grosse Mengen an Liquidität zur Verfügung. Wenn die Probleme im Finanzsektor die Wirtschaft nicht verlangsamen, könnten solche Aktionen den Kampf gegen die Inflation verlängern und verteuern.

Die Schlussfolgerung ist klar: Das Fed, das nun das Verhalten der Banken und Kontrollbehörden untersucht, darf dabei nicht ignorieren, dass seine eigene Geldpolitik (besonders die QE) zu den heutigen Problemen beigetragen hat.

Raghuram G. Rajan, ehemaliger Gouverneur der indischen Zentralbank, ist Professor für Finanzwesen an der Booth School of Business der Universität von Chicago.

Copyright: Project Syndicate.

