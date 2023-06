Die von Jewgeni Prigoschins Wagner-Gruppe ausgelösten Unruhen in Russland haben in den Hauptstädten der ganzen Welt grosse Aufmerksamkeit erregt, aber wohl nirgends so sehr wie in Peking. Dies liegt nicht nur daran, dass Russland ein verlässlicher Partner Chinas ist, sondern auch daran, dass es deutliche historische Parallelen zwischen Russland an diesem Wochenende des Aufruhrs und den Ereignissen vor einem Jahrhundert gibt, die China geschwächt und anfällig für Invasionen gemacht haben.

Heute besteht die Gefahr, dass Russland in vier oder fünf Fraktionen zerfällt, die jeweils über eigene Armeen verfügen. Neben der russischen Armee und der Wagner-Gruppe gibt es kleinere Streitkräfte unter der Kontrolle des Moskauer Bürgermeisters, des lokalen Militaristen Ramsan Kadyrow in Tschetschenien und einer Nationalgarde, die offiziell unter dem Kommando von Präsident Wladimir Putin steht, aber nicht in die Befehlskette der russischen Armee eingebunden ist. Verschiedene andere Streitkräfte schützen die privaten Geschäftsinteressen einer ausgewählten Gruppe russischer Oligarchen.

Vor hundert Jahren zerfiel China in Regionen, die von Warlords regiert wurden. Die kollektive Erinnerung an diese Zeit ist einer der Gründe, warum die chinesische Führung entschlossen ist, die militärische Macht fest unter der Kontrolle der regierenden Kommunistischen Partei zu halten.

Aufgeteiltes Land, lokale Armeen

Im Jahr 1911 stürzte eine unvorhergesehene revolutionäre Allianz den letzten Kaiser Chinas, einen fünfjährigen Jungen, und rief die erste Republik Asiens aus. Der neue Staat war jedoch äusserst instabil. Sein verfassungsmässiger Präsident, Sun Yat-sen, war nur wenige Wochen im Amt, als er von Yuan Shikai, einem Militärführer mit einer riesigen Armee, die ihm und nicht dem Staat gegenüber loyal war, gestürzt wurde.

«Die Volksbefreiungsarmee wurde als Armee der Partei und nicht als nationale Armee gegründet.»

Chinas kurzes republikanisches Experiment wurde bald durch einen Streit zwischen militärischen Gruppen beendet. Yuan starb 1916, kurz nachdem er versucht hatte, sich zum neuen Kaiser ausrufen zu lassen. In den folgenden anderthalb Jahrzehnten war China in Regionen aufgeteilt, die von lokalen Armeen regiert wurden. Der Begriff Warlord (junfa) wurde abwertend für deren Befehlshaber verwendet. Patriotische Aktivisten beklagten, dass China einer doppelten Bedrohung ausgesetzt sei: dem Imperialismus von aussen und dem Warlordismus von innen.

Die Folgen der geteilten Autorität waren offensichtlich und düster. Kein Herrscher konnte Anspruch auf ganz China erheben, und die Heerführer schlossen ständig Bündnisse, die durch interne Kämpfe zerbrachen.

Ständiger Bürgerkrieg

Diese Krieger bekämpften sich gegenseitig um eine der wenigen verlässlichen Steuereinnahmen, den Seezolldienst, der von Ausländern betrieben wurde, aber der jeweiligen Regierung in Peking Einnahmen verschaffte. Die verfassungsmässige Regierung war nur noch Makulatur.

In diesem Herbst jährt sich zum hundertsten Mal der Tag, an dem die chinesischen Präsidentschaftswahlen von 1923 von einem Warlord namens Cao Kun «gewonnen» wurden, der sich durch Bestechung an die Macht gebracht hatte. Fairerweise muss man sagen, dass nicht alle Warlords käuflich waren: Yan Xishan aus der Provinz Shanxi war für seine sozialen Reformen bekannt, z. B. für das Verbot, jungen Mädchen die Füsse zu binden.

Für manche in China war die Schwäche der Regierung ein Segen, weil sie es politisch Andersdenkenden wie Kommunisten und Schriftstellern, die Ärger mit den Behörden hatten, ermöglichte, ins Ausland zu fliehen. Im Grossen und Ganzen litten jedoch vor allem diejenigen unter den Warlords, die als unfreiwillige Opfer oder Wehrpflichtige an vorderster Front der ständigen Kämpfe zwischen den verschiedenen Lagern standen: die Stadt- und Landbevölkerung Chinas.

Nationalisten gegen Kommunisten

Die Ursprünge des Problems lagen ein halbes Jahrhundert vor der Revolution von 1911. Zwischen 1850 und 1864 wütete im Osten Chinas ein brutaler Bürgerkrieg, der Taiping-Aufstand. Die herrschende Qing-Dynastie versuchte, einen Aufstand niederzuschlagen, der von einem Mann angeführt wurde, der davon überzeugt war, der jüngere Bruder Jesu zu sein.

Jahrelang waren die kaiserlichen Armeen den Taiping-Rebellen nicht gewachsen. Schliesslich musste der Kaiser den Provinzfürsten erlauben, eigene Armeen aufzustellen, um die Rebellen zu bekämpfen. Diese Taktik hatte Erfolg, allerdings um den Preis, dass die militärische Macht vom Zentrum auf die Provinzen überging. Je schwächer die Dynastie wurde, desto stärker wurden die lokalen Heerführer. Nach dem Sturz des letzten Kaisers traten sie als militaristische Warlords auf.

1928 setzte der nationalistische Führer Chiang Kai-shek eine Regierung ein, die China nominell vereinte. Er verbrachte jedoch einen Grossteil des folgenden Jahrzehnts damit, gegen rivalisierende Militärs und die Kommunisten zu kämpfen (die er 1934 zum berühmten Langen Marsch zwang).

Wer die Waffen befehligt

1937 brach der Krieg mit Japan aus, und in einigen Fällen schlossen die Warlords eigene Abkommen mit den Invasoren, um ihre regionale Macht zu erhalten. Der Krieg gab auch der aufständischen Kommunistischen Partei neuen Auftrieb. Mao Zedong, einer ihrer aufstrebenden Führer, stellte fest, dass «die Macht aus dem Lauf einer Waffe wächst». Daraus schloss er: «Die Partei befehligt die Waffe, und die Waffe darf niemals die Partei befehligen».

Mao stand zu seinem Wort. Nachdem die Kommunisten 1949 den Bürgerkrieg gewonnen hatten, ging er dazu über, alle möglichen alternativen Machtquellen in China zu zerschlagen. Die Volksbefreiungsarmee wurde als Armee der Partei und nicht als nationale Armee gegründet. Diesen Status hat sie nach wie vor.

Selbst heute, fast 75 Jahre nach der Gründung der Volksrepublik, jagt der Gedanke an einen politischen Umsturz mit militärischer Unterstützung der chinesischen Führung einen Schauer über den Rücken. Es gibt zahlreiche Gerüchte, dass der 2012 abgesetzte ranghohe Parteifunktionär Bo Xilai Gespräche mit abtrünnigen Armeeführern geführt haben soll, um die Macht zu übernehmen.

Kurz nach seinem Amtsantritt stellte Präsident Xi Jinping sicher, dass die Volksbefreiungsarmee fest unter der Kontrolle der Partei steht, indem er zahlreiche Generäle entliess. Dieser Tage wird das chinesische Politbüro angesichts der Berichterstattung über Putin, der zugeben musste, dass eine russische Grossstadt von einer rivalisierenden Armee besetzt wurde, keinen Zweifel daran haben, dass sich seine Rücksichtslosigkeit in militärischen Angelegenheiten ausgezahlt hat.

