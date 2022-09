Aufgefallen in Maloja – Die Schlange im Engadin Ein Wetterphänomen der Extraklasse. Martin Lüscher

Die sich auflösende Malojaschlange zieht sich zurück. Rechts im Bild ist Silvaplana. Bild: Max Weiss/ Engadin St. Moritz

Mit den benachbarten Dörfern im Oberengadin kann Maloja kaum mithalten. Weder hat es die literarisch-philosophische Ausstrahlung von Sils, noch die Anziehung für windbesessene Wassersportler von Silvaplana, oder den überbordenden Protz und Luxus von St. Moritz.

So passt es auch, dass Maloja trotz Seeanstoss den Kampf gegen Sils verloren hat und – im Gegensatz zu den anderen drei Dörfern – keinen See sein eigen nennen darf. Eine veritable Schmach. Hat doch selbst Champfèr einen See, der Ort zwischen Silvaplana und St. Moritz, der nicht einmal ein politisch eigenständiges Dorf ist. Auch wenn es sich beim See streng genommen nur um eine Fortsetzung des Silvaplanersees handelt.

Maloja braucht sich aber nicht zu verstecken. Liegt oberhalb des Dreihundertseelendorfes mit dem Lunghinsee doch die Quelle des Inns, dem namensgebenden Fluss (auf rätoromanisch En) des Tals. Doch nicht nur das: Noch weiter oben befindet sich am gleichnamigen Pass eine dreifache Wasserscheide. Von hier fliesst das Wasser nicht nur über den Inn gen Osten in die Donau und dann in der Ukraine ins Schwarze Meer, sondern auch gen Süden über die Maira in den Po und dann in Italien ins adriatische Meer sowie gen Norden über die Julia in den Rhein und dann in Holland in die Nordsee.

Bekannt ist der Ort im Oberengadin zudem wegen dem Malojawind, dem Schönwetterwind, der die Wassersportbegeisterten erst auf den Silvaplanersee lockt. Ohne ihn gäbe es auch das spektakulärste Naturphänomen im Oberengadin nicht: Die Schlange von Maloja.

Bei der Schlange handelt es sich um ein Wolkenband, das sich von Maloja durch das Oberengadin hinunter bis zum Stazersee bei St. Moritz zieht, dort kurz ausharrt und dann wieder langsam zurückkriecht. Das Wetterphänomen entsteht dank der speziellen Topografie. Der Malojapass hat nur eine Seite. Während es vom südlichen Bergell 300 Meter steil und eng hinaufgeht, liegt auf der nördlichen Seite Maloja auf 1815 Meter über Meer bereits auf der Passhöhe. Zudem ist das Oberengadin ein breites Tal, das nur flach abfällt.

Maloja ist das letzte Dorf im Oberengadin. Danach geht es über den Maloja ins Bergell. Bild: Max Weiss/ Engadin St. Moritz

Das führt dazu, dass der Malojawind in die falsche Richtung bläst. Während Talwinde tagsüber normalerweise talaufwärts wehen, bläst der Malojawind talabwärts. Das liegt daran, dass der Malojawind eine Fortsetzung des Windes aus dem Bergell ist. Und dieser weht in die richtige Richtung, talaufwärts von Chiavenna über Casaccia bis zum Malojapass. Die Erklärung ist simpel: Weil sich die steilen Bergwände schneller erwärmen als das Tal, steigt im Bergell die warme Luft und zieht kalte Luft aus dem Tal mit sich. Diese überschreitet den Malojapass und zeiht als Malojawind ins Engadin.

Damit die Malojaschlange entsteht, braucht es aber nicht nur den passenden Wind. Laut dem «Meteo» des Schweizer Fernsehens benötigt es vom Süden her einen Überdruck, eine stabile Schichtung der Luft sowie Feuchtigkeit nur in den unteren Luftschichten, während es oben trocken ist. Dann kann es passieren, dass die feuchte Luft aus dem Bergell in Maloja kondensiert und ein Wolken- respektive Nebelband bildet, das wie eine Schlange aussieht. Am häufigsten tritt das Wetterphänomen im Herbst auf, abends nach dem Sonnenuntergang. Die Schlang taucht aber auch im Winter auf und führt immer wieder für Verschiebungen bei den Skirennen von St. Moritz. Beispielsweise 1974 und 2017 während den Weltmeisterschaften.

Die Schlange fasziniert schon lange. 1924 drehte Arnold Fanck den Kurzfilm «Wolkenphänomen von Maloja». Im Bann sind auch Schriftsteller wie Hermann Hesse und Maler wie Hans Beat Wieland. Und Einzug gefunden hat sie gar in Hollywood. Ist die Schlange doch der heimliche Star im Film «Die Wolken von Sils Maria» aus dem Jahr 2014 mit Juliette Binoche und Kristen Stewart. Obwohl, ganz korrekt ist der Name nicht. Die mangelnde Wertschätzung von Maloja ist aber keine Überraschung.

