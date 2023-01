Im vergangenen Dezember fand der letzte der «runden Tische» statt, zu denen der damalige Bundesrat Ueli Maurer die Finanzbranche, Tech-Unternehmen, Behörden und Wissenschaft regelmässig eingeladen hatte, um über Innovationen und Entwicklungen auf dem Finanzplatz Schweiz zu sprechen. In zwei Runden wurde einerseits über mögliche Anwendungs- und Einsatzbereiche für künstliche Intelligenz (KI) gesprochen, besonders im Banken- und Versicherungsumfeld, andererseits wurde die Frage diskutiert, ob für diese und darüber hinausgehende Anwendungen neue gesetzliche Rahmenbedingungen nötig seien.

KI umfasst ein breites Spektrum von Anwendungen und wird als stark vereinfachender Sammelbegriff für Methoden oder Systeme verwendet, bei denen durch eine automatisierte Auswertung von umfangreichen und komplexen Datensätzen Vorhersagen generiert werden können. Diese Vorhersagen können wiederum als Grundlage für automatisierte Entscheidungen dienen. Da Teilen dieses Prozesses Ähnlichkeiten zum menschlichen Lernprozess zugesprochen werden, ist auch von maschinellem Lernen die Rede. Der Unterschied von KI zu einem herkömmlichen automatisierten Prozess liegt somit vor allem darin, dass Letzterer nach reinen Wenn-dann-Schemata funktioniert, während KI eigenständig statistische Zusammenhänge ermitteln und basierend darauf automatisierte Entscheidungen treffen kann.

Die Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz sind vielseitig. Neben Anwendungen wie dem Textgenerator ChatGTP, der derzeit in vielen Branchen für Furore sorgt, können im Finanzsektor mithilfe künstlicher Intelligenz bspw. regulatorische Vorgaben in der Betrugs- oder der Geldwäscheprävention weitgehend automatisiert erfüllt werden. Auch im Endkundengeschäft ermöglicht der Einsatz von KI innovative Anwendungen wie Chatbots oder Robo Advisory.

Brüssel legiferiert

Den Vorteilen, die der Gesellschaft durch höhere Effizienz und Produktivität, bessere Entscheidungsfindung und die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen erwachsen, stehen jedoch auch einige Risiken gegenüber, die im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI diskutiert werden. Darunter fallen etwa das Potenzial für Diskriminierung und Voreingenommenheit, die Gefahr der systematischen Manipulation menschlichen Handelns, die begrenzte Nachvollziehbarkeit, die zu sogenannten Black-Box-Entscheidungen führen kann, oder die komplizierte Ausgangslage im Hinblick auf eine strafrechtliche Verantwortlichkeit oder zivilrechtliche Haftung beim Einsatz von künstlicher Intelligenz. Diesen und allfälligen weiteren Risiken wirksam zu begegnen, ist ein berechtigtes Anliegen, das auf wissenschaftlicher, politischer und gesetzgeberischer Ebene aufgenommen werden muss.

«Die bestehenden Gesetze sollten ergänzt werden, wo es nötig ist, und es sollte das gestrichen werden, was nicht mehr nötig ist.»

Der Blick über die Grenze zeigt, dass die EU den Risiken des Einsatzes von KI mit neuer Regulierung begegnen will. So hat die EU-Kommission im April 2021 einen ersten Vorschlag für eine Verordnung über KI veröffentlicht. Er sieht eine Einteilung solcher Systeme in vier Risikostufen mit entsprechend spezifischen Präventionsmassnahmen vor. Besonders risikoreiche KI-Anwendungen – als Beispiel werden Social-Scoring-Systeme genannt – sollen komplett verboten werden. Auch im Europarat gibt es Bestrebungen, KI-Anwendungen zu regulieren. Hierzu wurde eine Beratergruppe eingesetzt, die bis nächsten November einen bindenden Rechtsrahmen zur Regulierung von KI entwerfen soll. Der Bundesrat hat die Beteiligung einer Schweizer Delegation an diesen Arbeiten bereits im September 2022 genehmigt. Schliesslich haben sich auf privater Ebene verschiedene grössere Unternehmen (beispielsweise Google, IBM, Intel) im Rahmen von Selbstbindungen dem verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz verschrieben.

Bern muss hingegen kein neues Gesetz erlassen, um einen einheitlichen Rechtsrahmen zu schaffen, der sicherstellt, dass neue Technologien in einer Weise entwickelt und genutzt werden, die mit den Werten und den Zielen der Schweiz im Einklang steht. Vielmehr hat erst kürzlich das erfolgreiche Vorgehen bei der DLT-Gesetzgebung, also der Gesetzgebung zu Distributed-Ledger-Technologien, gezeigt, dass die Schweiz mit ihrer prinzipienbasierten und technologieneutralen Regulierung auch Risiken, die vom Einsatz neuer Technologien ausgehen, mit gezielten Ergänzungen und Anpassungen bestehender Gesetze Rechnung tragen kann.

Für fortschrittliche Rahmenbedingungen

So zeigt sich auch in der Analyse der von KI ausgehenden Risiken, dass eine solche Herangehensweise zielführend sein könnte. Beispielsweise sieht die Verfassung bereits heute für den Staat ein generelles Verbot der Diskriminierung vor, ein Grundrecht, das auch Drittwirkung für Private entfalten und durch strafrechtliche Normen sowie den privatrechtlichen Persönlichkeitsschutz weiter gestützt werden kann. Der fehlenden Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen, die auf Basis von KI-Systemen getroffen werden, wird in vielen Fällen mit den Transparenzregelungen des schweizerischen Datenschutzrechts begegnet werden können, da eine KI-Anwendung häufig eine Datenbearbeitung im Sinne des Datenschutzgesetzes darstellt. Auch bezüglich des Verbots der Manipulation menschlichen Handelns finden sich für den kommerziellen Bereich Regelungen im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, und es existieren Schutzinstrumente des zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutzes im Privatbereich.

Diese ausgewählten Beispiele zeigen: Die Schweiz braucht kein separates Gesetz für KI nach dem Vorbild der EU. Vielmehr sollte auf den gesetzlichen Grundlagen, die wir bereits haben, aufgebaut werden. Hierzu sollten die bestehenden Gesetze dort ergänzt werden, wo es nötig ist, und – ebenso wichtig – es sollte das gestrichen werden, was nicht mehr nötig und sinnvoll ist. Dieser Prozess mag zwar aufwendig sein und bedarf einer wachsamen Analyse der Entwicklungen, führt aber zu klareren und zugleich fortschrittlicheren rechtlichen Rahmenbedingungen. So gelten dieselben Grundsätze und Schutzmechanismen für alle bestehenden Systeme und Technologien gleichermassen, und es werden auch künftige Entwicklungen mitumfasst, die sich an diesem Rechtsrahmen auszurichten haben. Das kommt letztlich der Standortattraktivität der Schweiz für Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen und Ideen zugute.

