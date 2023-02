Konjunkturspiegel erholt sich – Die Schweiz entgeht einer Rezession Im laufenden Quartal stagniert die Wirtschaft, danach dürfte sie allerdings wieder wachsen. Andreas Neinhaus

In der Schweiz herrscht Vollbeschäftigung: Pendler im Bahnhof Bern. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die Lage am Schweizer Arbeitsmarkt ist weiterhin ausgezeichnet. Am Dienstag meldete das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco zwar, dass die Arbeitslosenrate im Januar auf 2,2% gestiegen ist, den höchsten Wert seit April 2021. Gegenüber dem Vorjahresmonat liegt die Zahl der Arbeitslosen jedoch 18% tiefer. Raten nahe 2% waren in den vergangenen 25 Jahre die Ausnahme und nicht die Regel (vgl. Grafik).