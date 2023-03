Interview mit Charles Wyplosz – «Die Schweiz hat jetzt das grösste Bankrisiko der Welt» Um der neuen UBS Paroli zu bieten, müsse sich die Aufsichtsbehörde Finma neu erfinden, sagt der Genfer Wirtschaftsprofessor Charles Wyplosz. Gegen einen Bankensturm wie bei Credit Suisse nütze zusätzliches Eigenkapital nichts. Philippe Béguelin

«Wenn UBS und Credit Suisse einzeln zu gross waren, um zu scheitern, dann ist die neue UBS massiv too big to fail», sagt Charles Wyplosz von der Universität Genf. Bild: ZVG

Das Schicksal von UBS und das der Schweiz seien jetzt eng verflochten, sagt Charles Wyplosz, Professor für International Economics am Graduate Institute in Genf. Am vergangenen Wochenende hätten der Bundesrat und die Nationalbank angesichts der Grösse von UBS gegenüber der Schweizer Wirtschaft die weltgrösste Too-big-to-fail-Bank geschaffen.