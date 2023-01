Zinsumfrage – Die Schweiz steuert den Zinsgipfel an Bankökonomen rechnen in der Mehrheit mit nur noch einer Zinserhöhung der SNB im März auf maximal 1,5%. Die langfristigen Renditen von Staatsanleihen dürften 2023 stabil bleiben. André Kühnlenz

Die Schweizerische Nationalbank dürfte ihren Leitzins in diesem Jahr nur noch ein Mal erhöhen. Bild: Anthony Anex/Keystone

Die Zinsmärkte in Europa werden seit Dezember von der aggressiveren Ausrichtung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Kampf gegen die Inflation in Atem gehalten. Die Schweizer Anleihenmärkte und damit auch die Kosten für Hypothekarkredite in der Eidgenossenschaft können sich dem zwar nicht entziehen. Derzeit rentieren die zehnjährigen Staatspapiere des Bundes jedoch wieder bei gut 1%. Das war das Niveau vom November (vgl. Grafik).