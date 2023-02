Globale Einkaufsmanagerindizes – Die Schweiz tanzt in Europa aus der Reihe Der Frühindikator für die hiesige Industrie stürzt ab. Auch für die US-Wirtschaft verheisst ein weiterer Rückgang des Einkaufsmanagerindex nichts Gutes. Keine leichte Aufgabe für das Fed. Sylvia Walter

Ein Arbeiter des Schweizer Maschinenbauunternehmens Verwo lädt eine neue Lieferung von Vorprodukten und Bauteilen ab. Die Lieferzeiten haben sich nochmals deutlich verkürzt. Bild: Keystone/Gaëtan Bally

Am Mittwochabend europäischer Zeit werden wieder alle Augen auf die US-Notenbank gerichtet sein. Der erste Zinsentscheid des Jahres steht an, und die Marktteilnehmer waren sich selten so einig, wie hoch der Zinsschritt ausfallen wird: 25 Basispunkte. In der anschliessenden Pressekonferenz dürften die Worte von Fed-Chef Jerome Powell wieder seziert werden. Zwischen den Zeilen zu lesen, ist beliebter Sport unter den Börsianern.