Herr Pedergnana, nach dem Kollaps der SVB macht sich international Unsicherheit an den Finanzmärkten breit. Müssen auch Schweizer Bankkunden zittern?

Nein, die Schweizer Banken sind sicher. Was in den USA in den letzten Tagen passiert ist, ist, dass in Anbetracht der starken Leitzinserhöhungen vielen Anlegern klar geworden ist, dass es Fonds gibt, die 3 oder 4% abwerfen und damit deutlich mehr als das Geld auf der Bank. Bei einem Betrag von 1 Mio. $ macht das schon einen gehörigen Unterschied. Dies hat zu einem massiven Geldabfluss bei kleineren Banken geführt. In der Schweiz gibt es eine solche Diskrepanz aber nicht.