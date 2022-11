«Die Bilanz der Nationalbank ist das Resultat der Geldpolitik», sagt die SNB immer wieder, und jetzt verbucht sie einen Rekordverlust. Er beträgt für das dritte Quartal 47 Mrd. Fr. und für die ersten neun Monate 142 Mrd. Fr.



Noch nie sind die Fremdwährungs­anlagen der Nationalbank so schnell geschrumpft. «Wenn der Preis für Aktien, Anleihen und Gold fällt und der Franken sich gleichzeitig aufwertet, kann es hohe Verluste geben», sagt SNB-Vizepräsident Martin Schlegel im FuW-Interview von vergangener Woche. Genau so läuft es seit Januar, im Gegensatz zu den drei guten Vorjahren, als ein Gewinn von 26 Mrd., 21 Mrd. und 49 Mrd. Fr. resultierte.



Angesichts des Rekordverlusts wird die SNB für das Geschäftsjahr 2022 aller Voraussicht nach die Ausschüttung an Bund und Kantone streichen. Das tat sie schon einmal, nach dem Verlust 2013 von 9 Mrd. Fr. Damals war es für die Finanzdirektoren ein Schock, jetzt ist es absehbar.



Doch wenn die SNB nichts ausschütte, liege das nicht daran, dass sie nicht könne, sondern «daran, dass sie nicht will». Das schreibt das SNB Observatory der Wirtschaftsprofessoren Yvan Lengwiler aus Basel und Charles Wyplosz aus Genf mit Stefan Gerlach, Chefökonom EFG-Bank in Zürich und früher Vizepräsident der irischen Notenbank. Der Einwand stimmt, hat aber eine unschöne Konsequenz.



Wegen des Rekordverlusts beträgt das Eigenkapital der SNB nur noch gut 6% der Bilanzsumme. Das ist fast so wenig wie der bisherige Tiefstwert von knapp 6% im Sommer 2015 nach dem Frankenschock, als die SNB den Euromindestkurs aufhob. Vor der Finanzkrise 2008 lag die Eigen­kapitalquote über 50%.



Um das Eigenkapital aufzustocken, muss die Nationalbank Gewinn einbehalten, statt ihn an Bund und Kantone aus­zuschütten. Sie kann zwar jederzeit Geld auszahlen, da sie über die Notenpresse verfügt und nie illiquid wird. Doch Gelddrucken stärkt das Eigenkapital nicht, es vergrössert bloss die Bilanz.



Seit der Finanzkrise hat die SNB Franken geschaffen, um Euro zu kaufen und den Wechselkurs zu stützen. Dabei steigen die Devisenanlagen (Aktivseite der Bilanz) und gleichzeitig die Frankeneinlagen der Banken (Passivseite). Die Bilanz wird länger, doch das Eigenkapital bleibt konstant. Es wächst und schrumpft mit dem Gewinn oder dem Verlust der Devisenanlagen.



Natürlich lässt sich die Zitrone auspressen, bis kein Eigenkapital mehr vorhanden ist. Auch das ist schon vorgekommen. In den Siebzigerjahren sank der Wert des Fremdwährungsbestands zwei Mal so tief, dass das Eigenkapital negativ wurde. 1971 leistete der Bund eine Garantie, 1978 aktivierte die SNB in der Bilanz stille Reserven. Solche gibt es leider nicht mehr.



Ohne Eigenkapital funktioniert die Geldpolitik der SNB zwar weiterhin. Die Glaubwürdigkeit wird aber beschädigt, und sie ist wichtig, um die Inflation zu zähmen oder den Wechselkurs zu steuern.



Die Konsequenz: Fehlt künftig das Eigenkapital, müssten Bund und Kantone einzahlen. Da ist es besser, wenn die SNB selbst ihr Eigenkapital stärkt, statt nach einem Rekordverlust Geld auszuschütten.

Philippe Béguelin ist Co-Leiter des Märkteressorts und schreibt über Geldpolitik und über Anlageinstrumente wie ETF und strukturierte Produkte. Zinsen und Derivate verfolgt er seit 2004, damals startete er bei FuW mit dem Marktbericht über Zins-Futures. Mehr Infos

