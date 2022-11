Was zählt – Die Sorgen mit der Inflation Alles wird teurer, doch längst nicht überall in gleichem Mass. Der Schweiz geht es noch verhältnismässig gut. Manfred Rösch

Die Schweiz ist keine Insel der Seligen – oder doch? Was die Inflationsraten betrifft, herrschen hierzulande gegenwärtig vergleichsweise erträgliche Zustände: Der starke Franken wirkt als Puffer, die Jahresteuerung hat im Oktober «bloss» 3% erreicht. Von solchen Raten wird man in der nachbarschaftlichen Eurozone träumen. Im Durchschnitt betrug der Vergleichswert dort 10,6%. Die Werte gehen innerhalb der Währungsunion weit auseinander. Die auffallend hohe Inflationsrate in den Niederlanden ist weitgehend auf gestiegene Gas- und Strompreise zurückzuführen; ferner liefen staatliche Corona-Stützungsmassnahmen im Bereich der Bildungskosten aus. Frankreich weist die niedrigste Inflationsrate in der Eurozone auf, da die Regierung einen Teil des Energiepreisanstiegs durch Obergrenzen unterdrückt. Auch in Spanien wirken Massnahmen der Regierung, so die Tarifsenkung im öffentlichen Verkehr und Steuerrabatte auf Strom- und Gasbezug. Übrigens leiden in der Eurozone drei kleine, ärmere Volkswirtschaften besonders: In Estland, Lettland und Litauen übersteigt die Teuerung 20%. Dort geben die Haushalte anteilig am meisten für Energie und Lebensmittel aus; zudem haben sie oft flexible Stromverträge, sodass sich eine Preiserhöhung sofort auswirkt. Den USA geht es im Vergleich zur Eurozone besser, namentlich weil sie im Energiebereich – etwa in der Gasversorgung – unabhängiger sind.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.