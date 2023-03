Aufgefallen in New York – Die Stadt, die fast nirgends kann Warum die grösste Metropole der USA kaum öffentliche Toiletten bietet, das Problem schon mehr als hundert Jahre alt ist und so schnell wohl nicht gelöst werden wird. Valentin Ade , New York

Eine der wenigen öffentlichen Toiletten in New York City am Herald Square in Manhattan. 2006 wurden 15 dieser automatischen WC-Häuser angeschafft – fünf davon sind bis heute installiert. Bild: Stephen Chernin/Getty Images

Der Bryant Park an der Westseite der ­öffentlichen Bibliothek New Yorks ist eine grüne Insel im Betonmeer Manhattans. Ein Konzertbesucher im Bryant Park bekam vergangenen Sommer von einem Ortskundigen einen unschätzbaren Rat: «Stell dich in die WC-Schlange, bevor du musst, sonst könnte es zu spät sein.»

Wartezeiten von zwanzig Minuten sind hier keine Seltenheit, denn der Park hat eines der wenigen öffentlichen WC der Metropole. Die selbsterklärte «grossartigste Stadt der Welt» ist nämlich unterirdisch, was die menschliche Notdurft betrifft.

Obgleich mit rund 8,5 Mio. Einwohnern die grösste Gemeinde der USA, zählt sie doch nur rund 14’000 frei zugängliche Toiletten. Somit kommen auf 100’000 Menschen gerade einmal sechzehn stille Örtchen, was New York im US-Ranking auf die hinteren Plätze verweist.

Seit Mitte 19. Jahrhundert

Die sozialen Medien sind voll von Menschen, die erzählen, wie sie in ihrer Not praktisch auf die Strasse machen mussten. Das betrifft nicht nur die rund 50’000 Obdachlosen, sondern auch Touristen, Lieferdienstangestellte oder Eltern mit kleinen Kindern. Das Problem ist nicht neu. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts sind Beschwerden darüber verbürgt.

Insbesondere Damentoiletten waren Mangelware, weil ­damals die Auffassung vorherrschte, die weibliche Bevölkerungshälfte habe sich sowieso meistens drinnen aufzuhalten. In die öffentliche Lücke sprangen die aufkommenden grossen und kleinen Kaufhäuser, die mit dem Versprechen sauberer Toiletten die Kundschaft anwarben – natürlich nur die zahlende.

Dennoch gab es bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts mehr öffentliche Toiletten in New York als heute. 1975 schrammte die Stadt haarscharf am Staatsbankrott vorbei, indem sie mit Unterstützung Washingtons tiefe Einsparungen vornahm und unter anderem viele öffentliche Toiletten schloss.

Private regeln Zugang

Während der Pandemie machten dann auch die 69 WC in der ­U-Bahn dicht, sie sind bis heute grösstenteils nicht wieder geöffnet worden. Lange galten die zahlreichen Starbucks-Filialen als New Yorks öffentliches WC, doch die Kaffeehauskette hat in den vergangenen Monaten ihre Politik der offenen WC-Tür zunehmend eingeschränkt.

«Kostenlose oder kostengünstige öffentliche Toiletten sind weitgehend verschwunden», schreibt Taunya Lovell Banks, Rechtsprofessorin an der Universität Maryland, in einem Aufsatz aus dem Jahr 2020. De facto würden Privatunternehmen heute den WC-Zugang kontrollieren. Es ist ein «Problem der öffentlichen Gesundheit geworden», sagt Banks.

Immer wieder versucht die Politik, den Missstand anzugehen. Erst vergangenes Jahr hat das Stadtparlament der Regierung den Auftrag erteilt, Standorte für neue WC zu bestimmen. Zudem soll bereits in diesem Sommer jeder der fünf Grossstadtteile New Yorks in einem seiner Parks zumindest ein öffentliches WC ­erhalten – vier Jahre nachdem die Idee durch das Parkdepartement der Stadt zum ersten Mal lanciert wurde.

Bürokratie verhindert Erleichterung

Das Ganze wird in die Länge gezogen, weil erst einmal geeignete Plätze gefunden werden müssen, die Anschluss an Abwasser- und Stromnetz bieten und den strengen Bauvorschriften genügen. Laut dem Unternehmen aus Portland im Bundesstaat Oregon, dass die Häuschen herstellt und schon im ganzen Land verkauft hat, ist es bisher in keiner Stadt der USA so schwer gewesen, die Genehmigungen zu erhalten.

Das zeigt sich auch daran, dass von fünfzehn automatischen WC-Häuschen, die noch zur Amtszeit von Bürgermeister Michael Bloomberg 2006 angeschafft wurden, bis heute erst fünf tatsächlich installiert sind. Der Rest verstaubt in einem ­Lagerhaus im Stadtteil Queens.

So haben die New Yorker längst begonnen, sich selbst zu helfen. Mehrere Webseiten zeigen auf, wo in der Stadt Toiletten öffentlich zugänglich sind. Gerade für Touristen sind sie eine wichtige Hilfe in einer Stadt, die ihre jahrhundertealtes WC-Problem auch in naher Zukunft nicht in den Griff bekommen dürfte.

