Globale Steuerreform – Die Steuerrevolution kommt bald vors Volk Die globale Mindeststeuer auf Unternehmensgewinne soll im Jahr 2024 eingeführt werden. In der Schweiz steht zuerst noch ein Urnengang an. Sylvia Walter

Der globale Unterbietungswettlauf bei den Gewinnsteuern soll gestoppt werden: Der Steuerkuchen wird neu verteilt. Bild: Say-Cheese/iStockphoto/Getty Images

In knapp dreieinhalb Monaten stimmt das Schweizer Volk über die globale Mindeststeuer ab. Am 18. Juni wird sich weisen, ob die dafür notwendige Verfassungsänderung in der Schweiz gutgeheissen wird. Die Nein-Parole zur Abstimmung hat am vergangenen Wochenende ausgerechnet die SP Schweiz beschlossen, obwohl die Parteileitung Stimmfreigabe beantragt hatte.