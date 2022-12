Nach einem Jahrzehnt ungebremsten Wachstums – in dem es schien, als würde jeden Tag ein neuer Milliardär geboren – ist die Tech-Branche nun in eine schwierige Phase geraten. Elon Musks unberechenbares Verhalten nach der Übernahme von Twitter hat dazu geführt, dass sich die finanziell fremdfinanzierte Plattform in einem prekären Zustand befindet. Die plötzliche Implosion der Kryptobörse FTX hat ein Unternehmen, das vor kurzem noch mit 32 Mrd. $ bewertet wurde, in den Ruin getrieben und viele andere Kryptounternehmen mitgerissen. Meta (Facebook) entlässt 11’000 Beschäftigte, 13% ihrer Belegschaft, Amazon baut 10’000 Personen ab.

Was sollen wir von diesen Rückschlägen halten? Handelt es sich um Einzelfälle oder um Anzeichen eines strukturellen Wandels?

Twitter hatte bereits zu kämpfen. Nachdem er sich verschuldet und zu viel für die Plattform bezahlt hatte, begann Musk sofort mit Kostensenkungen und erklärte, das Unternehmen verliere 4 Mio. $ pro Tag. Seine ersten Entlassungen betrafen 80% der Auftragnehmer des Unternehmens und die Hälfte der Festangestellten, darunter wichtige Ingenieure und der Grossteil des Teams für die Moderation von Inhalten.

Musk hob daraufhin die Sperren für Donald Trump und Tausende rechtsextremer Provokateure auf und beendete die Durchsetzung von Regeln gegen «schädliche Fehlinformationen» über Covid-19 und Impfstoffe. Viele Werbetreibende haben ihre Kampagnen pausiert, um zu vermeiden, dass ihre Marken mit giftigen Inhalten in Verbindung gebracht werden. Gegenwärtig herrscht bei Twitter Chaos.

Wachstum gerät ins Stocken

FTX (und sein Gründer Sam Bankman-Fried), die zweitgrösste Krypto-Börse, kam aus dem Nichts, erlangte ein enormes öffentliches Profil und flog dann in die Luft, alles binnen weniger Jahre. Details sind noch nicht bekannt, aber der Konkursspezialist, der jetzt als FTX-CEO fungiert (und zuvor den Konkurs von Enron beaufsichtigt hat), sagt, er habe noch nie «ein derartiges Versagen der Unternehmenskontrolle und ein derartiges Fehlen vertrauenswürdiger Informationen» gesehen. Die Auswirkungen sind in der gesamten Krypto-Szene zu spüren.

Die Entlassungen bei Meta spiegeln das ins Stocken geratene Wachstum des Unternehmens nach einem kometenhaften 17-jährigen Lauf. Junge Leute haben TikTok übernommen, was das Wachstum von Metas Instagram-Plattform untergräbt, und Apple hat ein Tool eingeführt, mit dem iPhone-Nutzer sich gegen die Weitergabe von Daten an Plattformen wie Facebook und Instagram entscheiden können, was Meta in diesem Jahr bis zu 12,8 Mrd. $ kostet. In der Zwischenzeit hat Meta-CEO Mark Zuckerberg eine grosse Wette auf die virtuelle Realität abgeschlossen und versucht, ein Allzweck-Betriebssystem für eine Branche zu schaffen, die es noch gar nicht gibt. Das Unternehmen hat bereits 36 Mrd. $ für diese Vision ausgegeben, ohne dass es etwas vorzuweisen hatte.

«Der Überwachungskapitalismus sollte verboten werden. Monopolistische Geschäftspraktiken müssen geächtet und Monopole zerschlagen werden.»

Auch andere Technologieunternehmen ziehen sich zurück, was auf eine allgemeine Trendwende im Online-Handel nach der Pandemie sowie auf enttäuschende Ergebnisse bei einzelnen Produkten zurückzuführen ist. Vor allem aber glaube ich, dass sich die Weltwirtschaft im Anfangsstadium eines strukturellen Wandels befindet, der die Technologiebranche, den grössten Nutzniesser der früheren Wirtschaftsordnung, besonders anfällig für Störungen machen wird.

Das wirtschaftliche Umfeld des vergangenen Jahrzehnts war ideal für Unternehmen. Die Zinsen und die Inflation waren in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften aussergewöhnlich und anhaltend niedrig. Die friedlichen Beziehungen zwischen den Grossmächten erleichterten den Zugang zu den Weltmärkten und sorgten für nachhaltige Lieferketten, die die Arbeitskosten optimierten.

Russlands Raubzug läutet neue Ära ein

Doch während die anhaltende wirtschaftliche Stabilität den Marktführern in allen Branchen zugutekam, verleitete sie Führungskräfte, Investoren und Politiker zu Selbstzufriedenheit. Viele gingen mehr Risiken ein, scheinbar ohne Konsequenzen, was in der gesamten Wirtschaft zu einer falschen Risikobewertung führte. Als die Pandemie Anfang 2020 ausbrach, erschütterte sie den grössten Teil der Wirtschaft. Aber die Abriegelungen und Quarantänen waren grossartig für die Technologieunternehmen, die in der ersten Hälfte dieses Jahres weiterhin Mitarbeiter einstellten, scheinbar ohne zu ahnen, dass auch sie von einer Störung betroffen sein könnten.

Der Einmarsch Russlands in der Ukraine veränderte alles und überraschte die meisten Unternehmen und sogar die Regierungen unvorbereitet. Ich glaube, dass dies als der Auslöser für eine neue wirtschaftliche Ära in Erinnerung bleiben wird, in der die Zinsen, die Inflation, die geopolitischen Spannungen und die Instabilität deutlich höher sind als im vergangenen Jahrzehnt. Die Grossmächte haben ihr Vertrauen verloren, und es wird noch viele Jahre dauern, bis die Regierungen wieder bereit sind, andere Fragen den wirtschaftlichen Interessen unterzuordnen.

Für die Technologiebranche bietet das neue wirtschaftliche Umfeld sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Viele Tech-Unternehmen werden sich nicht erholen. Krypto, Twitter und Meta scheinen ihre besten Tage hinter sich zu haben. Andere Tech-Unternehmen, darunter wahrscheinlich auch Amazon und Apple, werden sich erholen, aber vielleicht langsamer, als ihnen lieb ist.

Es werden sich einige neue Möglichkeiten ergeben. Unternehmen, die ihre Produktions- und Lieferketten umstrukturieren, werden Technologie benötigen. Da die Arbeitnehmer ihre neu gewonnene Verhandlungsmacht nutzen, um einen grösseren Anteil an den Erträgen zu fordern, wird die Nachfrage nach technologiebasierter Automatisierung wahrscheinlich steigen. Wenn sich die Konsumenten an die neuen wirtschaftlichen Realitäten anpassen, werden sie von einer Reihe von Anwendungen und Dienstleistungen profitieren, die es heute noch nicht gibt.

Ursachen kurieren statt Symptome bekämpfen

Auch wenn es vielleicht zu viel verlangt ist, sollten die politischen Entscheidungsträger diesen Moment nutzen, um die Technologiebranche in wünschenswertere Bahnen zu lenken. Seit Jahren hat die Branche – besonders die Social-Media-Plattformen – die Demokratie geschwächt, die öffentliche Gesundheit untergraben und die öffentliche Sicherheit gefährdet. Soweit die Behörden etwas unternommen haben, um die Branche zu zügeln, haben sie sich auf den Datenschutz und den Wettbewerb konzentriert, Bemühungen, die zu wenig bewirkt haben und zu spät kamen.

Der Fokus der Politik und der Regulatoren sollte sich von den Symptomen auf die Ursachen verlagern, nämlich auf die Kultur, die Geschäftsmodelle und die Struktur der Branche. Die Kultur der Branche ist hyperfokussiert auf Geschwindigkeit, Grösse und Gewinne, ohne Rücksicht auf die Sicherheit der Konsumenten. Zu viele Produkte – darunter grosse Internetplattformen, selbstfahrende Autos, künstliche Intelligenz, intelligente Geräte, Kryptowährungen, Gesichtserkennung – sind einfach unsicher. Es gibt keine Vorschriften, die von den Technologieunternehmen verlangen, die Sicherheit der Konsumenten an erste Stelle zu setzen; schlimmer noch, die wirtschaftlichen Anreize fördern genau das Gegenteil davon.

Demokratie und Gesundheit schützen

In ähnlicher Weise ist das Geschäftsmodell des «Überwachungskapitalismus» (das Big Data und Verhaltensökonomie nutzt, um Verhalten zu manipulieren) ein Angriff auf die menschliche Autonomie, der mit Kinderarbeit vergleichbar ist. Dieser Angriff hat sich von Internetplattformen auf viele andere Branchen ausgeweitet, darunter das Gesundheitswesen, den Transport und die Finanzdienstleistungen.

Schliesslich verhindert die Konzentration der wirtschaftlichen Macht in der Technologiebranche, dass neue Ideen und Geschäftsmodelle auf den Markt kommen. Angesichts der heutigen makroökonomischen Verwerfungen haben die Staaten die Möglichkeit, die jahrelange Laissez-faire-Politik wiedergutzumachen. Technologieunternehmen sollten gezwungen werden, ihre Sicherheit als Bedingung für den Marktzugang nachzuweisen. Der Überwachungskapitalismus sollte verboten werden. Monopolistische Geschäftspraktiken müssen geächtet und Monopole zerschlagen werden.

Der Schutz der Demokratie, der öffentlichen Gesundheit und der öffentlichen Sicherheit ist gute Politik. Es ist das Richtige, dies zu tun, und dafür wird es nie einen besseren Zeitpunkt geben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.