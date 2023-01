Rückblick auf 2022 – Die Tops und Flops am Schweizer Aktienmarkt Das abgelaufene Börsenjahr hat einige Überraschungssieger hervorgebracht. Unter den Verlierern sind auffällig viele Tech-Titel zu finden. Adrian Blum

Der Schweizer Aktienmarkt hat 2022 gemessen am SPI 16,5% eingebüsst. Unter den grössten Verlierern ist mit Credit Suisse auch ein prominentes Schwergewicht zu finden. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Dass 2022 ein schlechtes Anlagejahr wird, hat sich schon früh abgezeichnet. Der Krieg in der Ukraine und der heftige Inflationsschub, gefolgt von steigenden Zinsen, haben die Investoren verunsichert, was am Aktienmarkt zu vermehrtem Abgabedruck führte. Der Swiss Performance Index hat im vergangenen Jahr 16,5% verloren.