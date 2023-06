Bergbahnen – Die Touristen sind zurück, die Titlis-Aktien brauchen länger Im letzten Halbjahr kamen so viele Individualreisende wie nie nach Engelberg. Und auch das Gruppengeschäft zieht wieder an. Doch die Valoren bleiben hinter der Konkurrenz zurück.

Der Titlis dient in Bollywood-Filmen als Kulisse. Das lockt noch immer viele indische Touristen an. Bild: Iris C. Ritter

Gestärkt aus der Pandemie zu kommen, ist das Ziel, das Norbert Patt vor zwei Jahren setzte. Damals blickte der CEO der Titlis-Bahnen noch auf menschenleere Terrassen auf dem Berg. Selbst an perfekten Sommertagen. Vor Corona war beinahe jeder zweite Gast in einer Reisegruppe unterwegs (vgl. Grafik). Rund 150’000 Eintritte verkauften die Titlis-Bahnen im Winterhalbjahr 2018/19 an Gruppen. 2020/2021 waren es gerade noch siebenundneunzig Personen, die mit einer Gruppe anreisten.

Jetzt sind die Coronamassnahmen selbst in China aufgehoben, die Gäste kommen wieder in Scharen, aus dem In- und Ausland. Als FuW den Gipfel nach zwei Jahren wieder an einem sonnigen Junitag besucht, erfreuen sich dort gerade die Schüler einer sechsten Klasse der Aussicht. Auch viele indische Touristen sind da.

Mukesh Ojha zum Beispiel. Er ist mit seiner Frau und seiner Tochter angereist und posiert neben den Pappfiguren von Bollywood-Schauspielern. Sie wirken hier auf dem Gipfel auf über dreitausend Metern über Meer etwas deplatziert, doch als Fotosujet sind sie begehrt. Der Titlis und andere Schweizer Touristenattraktionen dienen der indischen Filmbranche schon seit den Neunzigerjahren immer wieder als Kulisse, was noch immer viele Besucher anlockt.

Neue Hindernisse in Indien

Auch Mayank Lakhani ist mit seiner Frau und den zwei Kindern hier. Sie sind das erste Mal in Europa seit 2018 – eher war es wegen den Coronamassnahmen nicht möglich. Dass keine indischen Gruppen anzutreffen sind, ist nicht nur Zufall. Zwar hat sich dieses Geschäft schon deutlich erholt, doch von den Zahlen der Jahre vor der Pandemie ist man noch weit entfernt. Die Flugkapazitäten sind eingeschränkt, die Visa-Verfahren langwierig. Hinzu kommt, dass die indische Regierung die Steuer auf Pauschalreisen im Ausland per 1. Juli von 5 auf 20% erhöht.

Auch eine thailändische Reisegruppe ist an einem Mittwochmittag im Juni auf dem Titlis. Für den Reiseleiter ist es in diesem Jahr der fünfte Trip in die Schweiz. Bild: Iris C. Ritter

Nebst Indern zählten vor Corona Chinesen zu den meistgesehenen Gästen am Titlis. An diesem Mittwochmittag ist eine chinesische Reisegruppe da. Individualreisende aus dem Land, in dem bis Ende 2022 strikte Coronamassnahmen galten, hat es kaum. Im Gegensatz zu indischen Touristen sprechen Chinesen seltener Englisch und bewegen sich daher nach wie vor lieber in Gruppen. Generell sind in der Schweiz bei weitem noch nicht so viele chinesischen Touristen anzutreffen wie vor einigen Jahren. Schweiz-Tourismus-Chef Martin Nydegger rechnet mit einer Erholung im Verlauf des Jahres.

Für Titlis bedeutet das, dass die Ersteintritte über alle Nationalitäten hinweg im vergangenen Winterhalbjahr noch immer 5% unter dem langjährigen Durchschnitt liegen. Das Gruppengeschäft liegt noch stärker zurück, doch was hilft, sind die Individualreisenden, denen Titlis zuletzt so viele Eintritte verkaufen konnte wie noch nie.

Der Verkehrsertrag dürfte sich besser entwickelt haben als die Zahl der Ersteintritte. Denn die chinesischen Reisegruppen, die vor allem noch fehlen, reisen typischerweise zu relativ tiefen Preisen an. Das Halbjahresergebnis, das Titlis Ende Juni vorlegen wird, wird daher langsam wieder an die guten Zahlen von früher heranrücken.

Jungfraubahn und BVZ florieren

Die Berner und die Walliser Konkurrenz lieferte für das Geschäftsjahr 2022 teilweise bereits neue Rekordwerte. Sowohl Jungfraubahn als auch die BVZ Holding hoben auch die Dividende auf ein Allzeithoch. Titlis fällt dagegen ab. Da die kotierte Einheit im September 2021 Corona-Härtefallgelder bezogen hat, darf sie drei Jahre ab Bezug keine Dividende ausschütten.

Das Geschäftsmodell von Titlis ist gut mit jenem von Jungfraubahn vergleichbar. Beide Unternehmen betreiben ausschliesslich touristische Bergbahnen, Hotels und Restaurants.

BVZ Holding hingegen unterhält nebst der touristischen Gornergratbahn auch Linien im Regionalverkehr, macht Autotransporte und Güterverkehr und erhält dafür Konzessionsgelder und Abgeltungen. Das erklärt, warum der Verkehrsertrag bei BVZ in den Coronajahren nicht ganz so stark eingebrochen ist wie bei Jungfrau und Titlis (vgl. Grafik). Auch im Vergleich mit Jungfrau ist Titlis etwas im Nachteil wegen des Geschäftsjahres, das jeweils im November beginnt. In den Zahlen von 2022 sind daher bei Titlis noch die stärker von Corona betroffenen Monate November und Dezember 2021 mit eingerechnet.

Nach vorne schauend sollte es nun auch mit Titlis gleichermassen aufwärtsgehen. Doch im Aktienkurs ist davon nichts zu sehen. Die Zentralschweizer hinken den Bernern und Wallisern auch an der Börse hinterher.

Baustelle auf dem Berg

Der Grund: Titlis steht ein Grossprojekt bevor. Im Mai hat der Verwaltungsrat grünes Licht für das Projekt «Titlis» gegeben. Die Bergstation und der Turm sollen erneuert werden. Ursprünglich war von einer Projektsumme von 100 Mio. Fr. die Rede, dann von 110 Mio. Fr., jetzt sollen es wegen gestiegener Materialkosten und höheren Anforderungen nochmals 20% mehr werden.

Als CEO Patt vor zwei Jahren sagte, Titlis werde gestärkt aus der Pandemie hervorgehen, dachte er dabei vor allem an das Projekt. «Das Projekt Titlis wird uns für die nächsten zwanzig bis dreissig Jahre transformieren», sagt er auch jetzt wieder im Gespräch mit FuW.

Norbert Patt ist seit 2010 Chef der Titlis-Bahnen. Bild: Iris C. Ritter

Die Konkurrenz hatte mit dem Timing allerdings mehr Glück. Jungfraubahn nahm die V-Bahn, welche die Reisezeit deutlich verkürzt, im Dezember 2020 in Betrieb. Sie stand nach Corona bereit für einen schwungvollen Neustart. BVZ wird sich ab 1. Juli über zahlreiche zusätzliche Gäste aus Italien freuen. Dann geht die Alpine Crossing der Zermattbahn von Italien ins Wallis in Betrieb. BVZ ist an der Zermattbahn mit 22% beteiligt.

Neues lockt

Reicht im Vergleich dazu eine neue Bergstation – erbaut von den Stararchitekten Herzog & de Meuron – überhaupt als vergleichbares Publikumsmagnet aus? «Ausländische Gäste, die einen Berg schon einmal besucht haben, kommen eher ein zweites Mal auf den gleichen Berg, wenn dieser etwas Neues zu bieten hat. Das können bei den Titlis-Bahnen dann die geplante neue Bergstation, das Restaurant und die Bar auf dem Richtstrahlturm sein», sagt Björn Zern, Experte für Nebenwerte.

Allerdings ist es bis zur geplanten Fertigstellung im Jahr 2029 noch lang. Existenzbedrohend wird es für Titlis damit nicht. In den Jahren vor der Krise flossen die Gewinne reichlich und Titlis kehrte bereits im Geschäftsjahr 2021/22 in die Gewinnzone zurück. Doch der Abschlag auf die Valoren scheint kurz- und mittelfristig gerechtfertigt, zumal die Finanzierung des Grossprojekts noch nicht finalisiert ist.

Anleger, die bei einer Bergbahn einsteigen möchten, sind mit Jungfraubahn am besten beraten. Sie ist im Handel am ehesten liquide, allerdings schon relativ hoch bewertet (vgl. Tabelle). Kleiner Trost für Titlis-Aktionäre ist, dass das Unternehmen derzeit zwar keine Dividende, aber immerhin Gratiseintritte verteilen darf. Auf dem Gipfel gibt es noch keine neue Bergstation zu sehen, dafür auf über dreitausend Metern über Meer Bagger im Schnee. Auch das ist ein Anblick, der für viele neu sein dürfte.

