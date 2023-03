Gelesen – «Die Tücken der Wahrnehmung – oder warum wir fast immer falsch liegen» Wir Menschen sind erstaunlich schlecht darin, unser Verständnis der Realität anzupassen, selbst wenn wir mit Fakten konfrontiert werden. Weshalb das so ist und was wir dagegen tun können, zeigt Bobby Duffy in seinem Buch auf. Mara Bernath

Weshalb schätzen wir den Anteil von Immigranten an der Gesamtbevölkerung, die Häufigkeit sexueller Aktivität von jungen Menschen und die Zahl der Arbeitslosen sowie die der über 65-Jährigen als viel höher ein, als sie tatsächlich sind? Warum gehen wir davon aus, dass die Mehrheit der Menschen weniger glücklich ist, als sie sich tatsächlich fühlt? Und weshalb liegen Eltern besonders weit daneben (beziehungsweise darunter), wenn es ­darum geht, die durchschnittlichen Kosten zu beziffern, die ein Kind bis zur Volljährigkeit verursacht? All diesen und noch vielen weiteren Fragen geht Bobby Duffy in «Die Tücken der Wahrnehmung» nach – und verzichtet stets auf eine eindimensionale Erklärung, was die Lektüre umso interessanter macht.

Duffy ist Professor und Direktor am Policy ­Institute des King’s College in London. Davor hat er beinahe zehn Jahre lang für das global tätige Marktforschungsunternehmen Ipsos gearbeitet. Auf den Resultaten der Studien, die er als Chef des Ipos-Instituts für Sozialforschungen verantwortet hat, basiert auch das vorliegende Buch. Trotz Duffys akademischen Hintergrund sind seine Erläuterungen stets leicht verständlich geschrieben.

Für Experten in Verhaltenspsychologie kratzen seine Analysen wahrscheinlich ein bisschen zu nah an der Oberfläche, aber selbst wer Daniel Kahnemans und Amos Tverskys Gesamtwerk schon genau studiert hat, dürfte sich an den anschaulichen Visualisierungen der Studienresultate von Duffy erfreuen. Die Schweiz sucht man in den vielen Balkendiagrammen von «Die Tücken der Wahrnehmung» allerdings vergeblich: Hierzulande hat Ipsos ­Duffys Fragestellungen nicht untersucht. So darf sich der Schweizer Leser während der Lektüre einreden, dass er bei der Beantwortung der Fragen weniger danebengelegen hätte als die anderen Befragten – und sich so weiterhin den Tücken der eigenen Wahrnehmung unterwerfen.

Autor: Bobby Duffy

Originaltitel: The Perils of Perception – Why We Are Wrong About Nearly Everything

Aus dem Englischen von: Matthias Reiss

Verlag: Springer Berlin

Erstmals erschienen: September 2018 (Englisch), Oktober 2020 (Deutsch)

Anzahl Seiten: 246

Preis: ab 26.90 Fr.

