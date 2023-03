Nach seinem Studium der Rechtswissenschaft an der Uni Bern und Business Studies am City of London Polytechnic trat Daniel Zuberbühler in die Dienste der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK) ein, die er 1996 bis 2008 als Direktor führte. In der Finma war er Vizepräsident des Verwaltungsrats. Daneben nahm er internationale Aufgaben wahr. So wirkte er im technischen Ausschuss der Internationalen Organisation für Effektenhandels- und Börsenaufsichtsbehörden (Iosco) sowie im Ausschuss für Überwachung und regulatorische Zusammenarbeit des Financial Stability Board. Er war Mitglied des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht und massgeblich beteiligt an der Entwicklung des Regelwerks von Basel II und III. Bis 2019 wirkte er im Verwaltungsrat der kotierten Privatbank EFG. Noch sitzt er im Verwaltungsrat der Schweizer Tochter der Banca Popolare di Sondrio, einer grossen italienischen Regionalbank.