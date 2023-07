Teuerung in Amerika – Die US-Inflation sinkt auf 3%, doch der Leitzins wird weiter steigen Das Wachstum der Preise in den Vereinigten Staaten hat sich in den vergangenen zwölf Monaten merklich abgekühlt. Doch das Fed schaut genau hin und ist längst nicht fertig damit, die Geldpolitik zu straffen. Valentin Ade , New York

Die US-Konsumenten stützen bisher die weltgrösste Wirtschaft. Eine Rezession in diesem Jahr scheint unwahrscheinlich. Bild: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg

Die Inflation in Amerika sinkt in grossen Schritten. Im Juni ging sie auf 3% zurück, nach 4% im Mai. Das teilte das US-Arbeitsdepartement am Mittwoch mit. Erwartet wurden 3,1%. Im April stand sie noch bei 5%. Vor einem Jahr – im Juni 2022 – hatte sie mit 9,1% noch ein Vierzigjahreshoch erreicht.