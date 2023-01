Der Chart des Tages – US-Inflation wird rapide zurückgehen Einiges spricht dafür, dass die Teuerung bald so schnell sinken wird, wie sie gekommen ist. Alexander Trentin

Quelle der Grafik: HSBC

Die Konsumentenpreise sind in den USA und der Eurozone zuletzt so schnell gestiegen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Immerhin scheint die Inflation ihren Höhepunkt überschritten zu haben. Doch die Notenbanken trauen dem Rückgang nicht ganz. So will das Fed zur Bekämpfung der Inflation die Zinsen noch weiter erhöhen.

Es spricht aber einiges dafür, dass die Inflation schneller zurückgehen wird, als manch einer erwartet. Die obige Grafik zeigt, dass der umfragebasierte ISM-Index zu den von Unternehmen bezahlten Preisen bisher ein guter Vorlaufindikator für die US-Konsumentenpreise war. Je mehr Gesellschaften in den USA angegeben haben, höhere Preise für ihre Inputgüter bezahlt zu haben, desto höher sind vier Monate später die Konsumentenpreise gestiegen.

Die Mehrheit der Unternehmen hat gemäss ISM zuletzt angegeben, tiefere Preise bezahlt zu haben. Demnach sollte in den nächsten Monaten die Teuerung abrutschen. Aber auch wenn die Beziehung der zwei Datenreihen bisher relativ zuverlässig war, ist sie nicht zwangsläufig. So könnten beispielsweise die volatilen Energiepreise der Disinflation noch einen Strich durch die Rechnung machen.

Doch auch andere Faktoren lassen einen schnellen Rückgang der Teuerungsraten vermuten. So sind die Störungen der Lieferketten zum Grossteil behoben worden. Und auch die Frachtraten sind gesunken. Könnte diese Entwicklung die Notenbanken überzeugen, dass die Inflation nicht doch wieder aufflammt, würden die Zinserwartungen zurückgehen – eine gute Nachricht für die Finanzmärkte.

Alexander Trentin hat als Redaktor im Märkteressort der «Finanz und Wirtschaft» die Interessen der Anleger im Blick: Wie baut man ein Portfolio? Welche Kryptowährungen sind ein Schwindel? Welche Investmentstorys sind zweifelhaft? Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

Fehler gefunden?Jetzt melden.